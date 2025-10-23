SPD už představila Babišovi všechny své ministerské kandidáty
23. 10. 2025 – 16:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) už představilo předsedovi ANO a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vlády.
Novinářům to při příchodu na dnešní programová jednání vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka nemohou ministry vybírat média či neziskový sektor.
Vznikající koalice dosud výslovně nepotvrdila žádné kandidáty do vlády. Kvůli rasistickým či homofobním výrokům však čelí kritice možná nominace poslance Motoristů Filipa Turka, o kterém se hovoří v souvislosti s ministerstvem zahraničí. Ekologové pak odmítají nástup předsedy Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, strana i Macinka podle nich popírají vědecké poznatky v této oblasti.
Okamura dnes před projednáváním kapitoly životního prostředí nekomentoval výtky proti Macinkovi. "Jednání je rozděleno tak, že každá strana řeší s vítězem voleb své kandidáty. Za nás máme hotovo, my naše odborníky představili, pan předseda (Andrej) Babiš (ANO) je viděl a už s nimi komunikoval," uvedl. Obsazení ministerstev za Motoristy je věcí této strany a ANO, řekl Okamura. "My čekáme na tu dohodu," uvedl. Zásadní rozpory v ekologickém programu trojice stran nevidí.
Havlíček zopakoval, že vznikající koalice personální otázky nekomentuje, protože nominace nejsou definitivní. "Rozumíme tomu, že každá strana má své nominanty, ale je to věc finálního koaličního jednání. U každého ministra je celá řada oponentů a podporovatelů," uvedl. Čas na kritiku kandidátů je podle něj ve chvíli, kdy už fungují na ministerstvu. "O sestavě ministrů rozhoduje budoucí premiér po dohodě s koalicí, nám nemůže dávat vládní sestavu neziskový sektor nebo média," řekl.
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že dodržuje informační embargo, které si ANO, SPD a Motoristé aktuálně na personální otázky dali. O personáliích podle něj bude čas hovořit až poté, co se uzavřou programová jednání. Macinka řekl, že personálie komentovat nebude. "Ale nebude asi nic proti ničemu, když prozradím, že (pátečního programového) jednání o zahraničněpolitických otázkách se Filip Turek zúčastní," uvedl.
Macinka později doplnil, že Turek je mimořádně schopný politik a kompetentní člověk. "Nevidím důvod, proč ho dál nenechat pracovat pro ČR. Myslím, že by byla obrovská chyba hrát si na to, že pokud měl někdo nějakou telecí pubertu před 15 lety, tak by ho to mělo vyřadit z veřejného působení na zbytek života," reagoval na dotaz, zda zveřejněné výroky ze sociálních sítích podle něj diskvalifikují Turka z toho, aby se ucházel o ministerský post.
Voliči Turka podpořili, přestože podobné informace o jeho příspěvcích na sociálních sítích se objevovaly už loni, podotkl Macinka. "Já vnímám Filipa Turka takového, jaký je. Nedívám se na něho jako na dvacetiletého kluka, on je čtyřicetiletý politik, za kterým je vidět velmi slušná práce, velmi důstojné vystupování v Evropském parlamentu," míní.
ANO, SPD a Motoristé před dvěma týdny oznámili, že jejich vláda bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři SPD, čtyři Motoristé. ANO bude mít vedle premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.