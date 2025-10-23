Čínský vlak překonal rychlost 650 km/h a chce atakovat bizarní hranici
23. 10. 2025 – 17:32 | Zprávy | Žanet Ka
Zatímco Evropa mluví o ekologii, Čína překonává hranice fyziky. Její nový vlak, poháněný magnetickým polem, dosáhl rekordní rychlosti 650 km/h. Je to první krok k době, kdy vzdálenosti mezi městy přestanou existovat.
Vlak, který se vznáší
Nový model, vyvinutý pod vedením společnosti China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), se od běžných vlaků zásadně liší: nedotýká se kolejí. Místo toho se vznáší několik centimetrů nad tratí díky silnému magnetickému poli. Odstranění tření umožňuje pohyb s minimálním odporem a nebývalou plynulostí.
Podle oficiálních čínských zdrojů test probíhal v částečně vakuové trubici, kde odpor vzduchu klesá téměř na nulu. Právě tato technologie označovaná jako „vakuový maglev“, představuje spojení magnetické levitace a kosmického inženýrství. Zmenšení tření na minimum umožnilo, aby vlak během několika sekund zrychlil až na 650 km/h.
Zatímco rekordní test byl čistě experimentální, cílem vývojového programu je dosáhnout rychlosti až 800 km/h, tedy úrovně, která by konkurovala komerčním letům. Tento údaj se však zatím pohybuje pouze ve fázi plánu, žádný oficiální test tuto hodnotu nepotvrdil.
Peking-Šanghaj za hodinu
Projekt je součástí dlouhodobé čínské strategie modernizace dopravní infrastruktury. Trasa Peking-Šanghaj, kterou současné vysokorychlostní vlaky zvládají za čtyři a půl hodiny, by mohla být v budoucnu překonána za necelou hodinu.
Čína se tímto krokem snaží upevnit své postavení světového lídra v oblasti vysokorychlostní dopravy. Současný rekordní model je vyvíjen ve spolupráci s Čcheng-tuským aerodynamickým institutem a využívá také 3D mapování a simulace proudění vzduchu, které pomáhají optimalizovat konstrukci i stabilitu souprav.
Vlak, který předbíhá dobu
Podle agentury South China Morning Post má mít tento typ vlaků běžnou provozní rychlost kolem 600 km/h, což je více než dvojnásobek toho, co dnes zvládají evropské vysokorychlostní vlaky. Pro srovnání- francouzský TGV dosáhl při testech rychlosti 574 km/h, běžně však jezdí rychlostí do 320 km/h.
Maglev tak představuje nejen technologický zázrak, ale i strategický nástroj. Snižuje emise, zkracuje vzdálenosti a může přepsat způsob, jakým budeme v budoucnu chápat mobilitu. Čínské úřady zároveň zdůrazňují, že výzkum této technologie má i civilní přesah- od modernizace městské logistiky po rozvoj ekologické dopravy.
Kdy se svezeme?
Podle CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) by mohly první komerční linky maglev vlaků nové generace začít fungovat během příští dekády. Zatím ale zůstávají v testovacím provozu jak kvůli vysokým nákladům, tak kvůli nutnosti vytvořit zcela novou infrastrukturu.
Přesto je jasné, že právě tady se píše budoucnost železniční dopravy. Čína totiž dokázala, že rychlost blížící se rychlosti zvuku už není sci-fi, ale inženýrský fakt. Otázkou zůstává, kdy se z laboratoře přesune na koleje.