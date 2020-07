Vynález nafukovacích rukávků málem začal tragédií

- Magazín - 0

Podle mnohých historiků je jeho let pro dějiny letectví tím nejvýznamnějším. Francouz Louis Blériot před 111 let, 25. července 1909, ráno sedl do svého aeroplánu a přeletěl jako první člověk kanál La Manche. Přelomový let trval 37 minut. více