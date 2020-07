Oblíbená pochoutka z poutí má zajímavý původ. Kdo vymyslel cukrovou vatu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Poutí jsme si kvůli koronaviru letos věru moc neužili, a tak nedošlo ani na oblíbenou pouťovou pochoutku – cukrovou vatu. Kdo vlastně tuhle dobrotu vymyslel? Paradoxně někdo, kdo by měl před její konzumací spíše varovat.

Recepty na cukrovinky podobné cukrové vatě se objevují už v 16. a 17. století. Přesto se za jejího vynálezce považuje jistý William James Morrison z Nashvillu ve státě Tennessee. Především proto, že společně s cukrářem Johnem C. Whartonem v roce 1897 vyvinul a nechal si patentovat přístroj na výrobu této dobroty.

Kuriózní na tom je především fakt, že Morrison byl zubař – tedy někdo, kdo by měl vtloukat lidem do hlavy, že sladkosti škodí zubům. A že je tato oblíbená cukrovinka, připomínající na pohled i na dotyk vatu, sladká až hanba!

Princip výroby je vlastně jednoduchý: roztavený ochucený cukr se vhání do elektrického bubnu, kde zpětně zcukernatí do podoby vláken, která se pak namotávají na špejli. Vynález se původně jmenoval Fairy Floss a jeho spoluautorství se domáhali i jistí Thomas Patton a Josef Delarose Lascaux. Posledně jmenovaný byl mimochodem dentista z New Orleans.

Morrison a Wharton přístroj v roce 1904 představili na Světové výstavě v Saint Louis a sklidili senzační úspěch. Prodali 68 655 krabic cukrové vaty po 25 centech. Vydělaných 17 183,75 dolaru byla tehdy hromada peněz.

Těžko říct, jaký byl William Morrison vlastně zubař, ale v každém případě byl tak trochu kutil a koumák a má na svém kontě i řadu dalších vynálezů. Kromě toho fungoval jako právník a spisovatel a dotáhl to až na prezidenta asociace dentistů ve státě Tennessee.