Termoska je fajn vynález, původně ale měla sloužit hlavně v laboratoři

Není nad to si někde venku v zimě dát na zahřátí trochu horkého čaje. Bez termosky by něco takového bylo takřka nemyslitelné, zvlášť pro ty, kdo jsou nuceni na mrazu pracovat. Komu vděčíme za tento vynález?

Když skotský chemik James Dewar (1842-1923) v roce 1892 prezentoval svou skleněnou nádobu se dvěma stěnami s vypumpovaným vzduchem mezi nimi, bylo mu asi vcelku fuk, jestli venku někdo musí mrznout. Jeho hlavním cílem bylo pomocí vakuové vrstvy izolovat tekuté plyny, aby je mohl transportovat v nezměněném stavu. Svůj vynález používal již od roku 1874.

Dewarova vakuová láhev tedy nalezla uplatnění především v laboratoři a v kontinentální Evropě se zřejmě příliš neprosadila. O pár let později totiž podobnou nádobu navrhl Němec Reinhold Burger (1866-1954). Když chtěl vyzkoušet, zda dobře těsní, nalil do ní horkou vodu – a vida! Voda si zachovala teplotu, což Burgera přivedlo na myšlenku, že by se tento vynález mohl využít i v každodenním životě, aby se nápoje udržely teplé.

Nádoba s lesklými dvojitými stěnami, mezi nimiž je vyčerpán vzduch, udržuje stálou teplotu obsahu, přičemž jeho ochlazování (potažmo oteplování) je způsobeno nedokonalým vakuem a především materiálem či netěsností zátky.

Burger si nechal svou termoláhev v roce 1903 patentovat, o rok později založil společnost Thermos (podle řeckého výrazu pro "horký") a v roce 1909 prodal svůj patent do Spojených států. V roce 1989 pak koupili firmu Thermos Japonci.

Termoska se tak stala dalším příkladem apelativizace, kdy se název značky stává obecným slovem – podobně jako lux, xerox, karma, rifle, wapka, žiletka nebo botasky. Její správné označení totiž zní (termo)izolační láhev. Ale kdo by tomu tak dneska říkal?