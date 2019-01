Vyjasněte pozici, vzkázali politici z EU Británii. Dle tisku byla Mayová naprosto ponížena

12:00

Čas hříček skončil a Britové musí nyní rychle vyjasnit svou pozici. V reakci na úterní hlasování o brexitové dohodě, kterou Dolní sněmovna odmítla , to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podobný názor má i kancléřka Angela Merkelová, zároveň dodala, že čas na jednání stále je. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová uvedla, že dohoda byla jediná možná. Variantu, že by se konalo druhé britské referendum o brexitu, označila za "hypotetickou". Též dle nizozemského premiéra Marka Rutteho je to Británie, která je nyní na tahu.