Výzvy k novému referendu s Mayovou nehnou, vidí to prý jako zradu na voličích

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí odmítne výzvy k uspořádání nového brexitového referenda, které se z jejího okolí ozývají v posledních dnech v souvislosti s nejistým osudem dohody mezi Británií a Evropskou unií. Mayová v očekávaném projevu v parlamentu prohlásí, že by opakované hlasování "zradilo důvěru" britských voličů, informovala britská média. . Mluvčí premiérky řekl, že její úřad posílí přípravy na možný odchod bez dohody.

Nejbližší spolupracovníci Mayové se podle médií pokoušejí v posledních dnech premiérku přesvědčit k vypsání nového plebiscitu. Šéf jejího úřadu Gavin Barwell či její de facto zástupce David Lidington podle zdrojů listu The Daily Telegraph dokonce již začali připravovat podklady pro možné opakované hlasování. K němu v posledních dnech vyzývá stále více politiků i veřejných osobností, včetně expremiérů Tonyho Blaira či Johna Majora.

"Nezrazujme důvěru britských občanů snahou uspořádat další referendum," prohlásí podle zdrojů řady médií premiérka, která dnes bude poslance informovat o výsledcích bruselského summitu. Premiérka dodá, že by nové všelidové hlasování neposunulo Brity nikam vpřed proti tomu minulému.

Britští voliči předloni v červnu rozhodli o vystoupení z unie, podle zastánců nového referenda však tehdy neměli informace o důsledcích odchodu, které vyplouvají na povrch až se složitostí současných vyjednávání.

Rostoucí nervozitu ve vládních řadách způsobuje podle médií fakt, že většina členů kabinetu i dalších lidí z okolí Mayové považuje dohodu dojednanou z EU za neprůchodnou v parlamentu.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn chce Mayovou přimět, aby nechala o dohodě Dolní sněmovnu hlasovat ještě tento týden a pokud premiérka odmítne, labouristé podle listu The Guardian zvažují okamžitě vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Premiérka však podle svého mluvčího nemá v plánu předkládat dohodu poslancům dříve, než se v Bruselu uskuteční jednání, kterými chce britská strana tento týden získat od EU nová ujištění, jež by mohla zvýšit šanci na schválení dohody ve Westminsteru.

Mluvčí rovněž vyloučil, že by Mayová chtěla iniciovat v parlamentu poradní hlasování o tom, jakým směrem by se vzhledem k rychle se krátícímu času do březnového odchodu měla její aktivita zaměřit.

K vypsání série nezávazných hlasování o různých variantách brexitového řešení premiérku podle médií vyzývá rostoucí počet politiků její Konzervativní strany. Podle zdrojů stanice BBC Mayové doporučuje vypsání nezávazných hlasování i její předchůdce v úřadě David Cameron.

Prvním stranám britských deníků dnes dominují titulky týkající se takřka výhradně nového referenda. "Boris: veřejnost se bude cítit novým hlasováním zrazena," napsal konzervativní The Daily Telegraph, který dal slovo exministrovi zahraničí a vytrvalému kritikovi Mayové Borisi Johnsonovi.

Bulvární Daily Express podporující odchod země z EU uvedl dnešní vydání výzvou "Neodvažujte se ukrást náš brexit." Deník Metro píše o tom, že v okolí premiérky zuří "bitva" o druhé hlasování, zatímco The Times či Financial Times si všímají tlaku na urychlené parlamentní hlasování o dohodě s EU, jemuž premiérka čelí.