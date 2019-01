Brexit bez dohody na dohled. Zalezte do krytů!

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Britští poslanci smetli dohodu o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie. Brexit se ponořil do londýnské mlhy. Pokud se nerozptýlí, mohou desítky tisíc Čechů přijít o práci.

Brexit má dramatickou zápletku. Proti rozvodové dohodě Británie s Evropskou unií v úterý večer hlasovalo 432 poslanců britské Dolní sněmovny, pro jen 202. Premiérka Theresa Mayová tak ze sněmovny odešla s porážkou o 230 hlasů. To je nejdrtivější prohra šéfa/šéfky britské vlády ve sněmovně od roku 1925, oznámila stanice BBC.

Ministerská předsedkyně před dvěma lety sebevědomě hlásala, že "žádná dohoda je lepší než špatná dohoda" ("no deal is better than a bad deal"). Teď její dohodu poslanci (i z jejího konzervativního tábora) odmítli jako špatnou.

Vrátí se snad k Mayová k tezi, že je lepší odejít bez dohody?

Noční můra v Elm Street

Tato možnost je jen teoretická. Analýzy před rozchodem bez dohody varují. Společnost IHS Markit odhaduje, že může Spojené království připravit až o šest procent výkonu ekonomiky.

U zemí ze 'zbytku unie' se prognózy ztrát liší v závislosti na tom, do jaké míry jsou jejich ekonomiky propojeny s britskou. Česká spořitelna předpokládá, že 'divoký' brexit může z české ekonomiky odříznout 55 miliard korun, tedy 1,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Co je ale podstatné: Analytici spořitelny upozorňují, že o práci by mohlo přijít až 40 000 lidí.

Některé z předpovědí brexitu bez dohody připomínají scénář katastrofického filmu, anebo rovnou Noční můru v Elm Street.

Píše se v nich, že o půlnocí na 30. března, kdy vyprší čas vymezený unijní legislativou na brexit, budou na obou březích Lamanšského průlivu vztyčeny celní bariéry, protože EU 28-1 (EU-Británie) a Spojené království mezi sebou nemají dohodu o volném obchodu. Proto mohou zavést kontroly a cla podle pravidel a ve výši stanovené Světovou obchodní organizací (WTO).

Důsledky takového postupu jsou nasnadě: Zboží z dovozu podraží. Některé se stane nedostatkové, protože celní procedury zablokují kamiony na hranicích, anebo je celníci nepustí do země, protože přestanou platit certifikáty druhé strany.

Nejčernější prognózy zmiňují kromě silnic zablokovaných kamiony letadla, která nemohou vzlétnout, i vlaky, které nemohou vyjet. A také fronty při odbavování na letištích způsobené imigračními kontrolami.

Nemalujme čerta na zeď

Nasnadě je otázka, proč by EU 28-1 a Británie spěchaly s celními kontrolami a hrnuly se do čelního střetu. Poškodily by samy sebe. Na brexit bez dohody koncem března nebudou připraveny. Vyplývá to z několika analýz, jednu z nich předložila agentura Bloomberg.

Bloomberg proto předpokládá, že v případě brexitu bez dohody by britská vláda zavřela oči a vzdala se regulatorní kontroly u podstatné části zboží dováženého z unie. Do monarchie by dál z kontinentální Evropy proudily kamiony s neprocleným zbožím.

A dá se očekávat, že obdobně by se zachovala Evropská unie, protože ani její připravenost na brexit bez dohody nebude příkladná.

Ostatně, nikde není psáno, že s úderem půlnoci na 30. března se musí spustit celní a další opony. Nějakou dohodu – aspoň o společném postupu – nakonec obě strany přijmou.

A co dál?

Zatím není jasné, co bude následovat. "Sněmovna dala najevo, co nechce, neřekla ale, co chce," řekla po hlasování premiérka.

Ještě před ním zdůrazňovala, že její vláda nemá v úmyslu žádat Evropskou unii o odklad brexitu. Odmítla také opakované referendum o členství v unii. Slíbila však, že nejpozději v pondělí předloží sněmovně plán 'B'.

Jenže bude to Mayová, kdo bude předkládat další plány a udávat z premiérského sídla v Downing Street tón brexitu? Vůdce labouristické opozice Jeremy Corbyn se snaží vyvolat předčasné volby. Hned po hlasování o brexitové dohodě podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna o něm bude hlasovat ve středu...

Platí, že v politice je jisté jen to, že jisté není nic. Čas se každopádně krátí. V době, kdy poslanci zamítli dohodu, zbývalo do brexitu 73 dnů a necelé tři hodiny.