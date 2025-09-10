„Vrásky jsou součástí mé historie.“ Proč Sarah Jessica Parker odmítá plastiky a omlazovací zákroky
10. 9. 2025 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
V době, kdy hollywoodský červený koberec připomíná přehlídku bezchybných, „vyretušovaných“ tváří, působí Sarah Jessica Parker jako zjevení. Její návrat na obrazovky v pokračování seriálu A jak to bylo dál… vyvolal bouři reakcí: někteří obdivovali její odvahu přijmout svůj věk, jiní kroutili hlavou nad „příliš viditelnými“ vráskami. Jak je možné, že herečka s takovými prostředky a kontakty zvolila cestu bez plastických zásahů?
Přirozené stárnutí jako manifest
Carrie Bradshaw, postava, kterou Sarah Jessica Parker vynesla do popkulturní nesmrtelnosti, byla zosobněním nespoutaného šarmu, elegance a módní hravosti. O to větší kontrast vytvořil její návrat na obrazovky o dvacet let později. Její tvář se nezastavila v čase. Naopak- nese všechny stopy života: hlubší vrásky, zvýrazněné rysy, šedivé prameny vlasů.
Herečka otevřeně říká: „Nechci vypadat, jako bych uvízla v 90. letech. Vrásky jsou součástí mé historie.“ A právě v tom je její síla. Neprezentuje se jako „věčně mladá Carrie“, ale jako žena, která si dovoluje stárnout vědomě, bez úprav a masek.
Anatomie změn: co odhalují plastičtí chirurgové
Z pohledu odborníků není její volba bez následků. Plastický chirurg by mohl snadno vyjmenovat úpravy, které by její tvář „osvěžily“: od jemné blefaroplastiky přes výplně až po laserové zákroky. Ale Sarah Jessica Parker se jim vědomě vyhýbá.
- Povislá víčka: žádná blefaroplastika, žádné korekce. Její hluboko posazené oči tak působí unaveněji.
- Ztráta objemu tváří: nikdy nepodstoupila výplně, proto se její štíhlý obličej jeví ostřejší.
- Kuřácká minulost: roky kouření se podepsaly na pleti, která nese typické drobné vrásky a unavenější tón.
- Šedivé vlasy: herečka je nemaskuje, což kontrastuje s vráskami a zvýrazňuje autenticitu.
A přesto právě tento „nekorigovaný“ vzhled se stal součástí její image.
Kult mládí vs. právo na autenticitu
Hollywood žije z iluze. Ženy po padesátce jsou často vytlačovány do rolí babiček, pokud si nezachovají tvář dvacátnice. Sarah Jessica Parker jde proti proudu. Svým rozhodnutím, byť riskantním pro hereckou kariéru, ukazuje, že i stárnutí může být součástí osobního stylu.
Společnost přitom není jednotná. Jedni ji vnímají jako ikonu odvahy, druzí mají pocit, že „nedostatečná péče“ je rezignací. Ale jak upozorňují psychologové, každá žena má právo zvolit si vlastní cestu: přijmout přirozený běh času, nebo si jej nechat „poladit“ moderními metodami. Ani jedna volba není špatná, pokud je svobodná a vědomá.
Co se můžeme naučit my?
Příběh Sarah Jessicy Parker přesahuje Hollywood. Otevírá otázky, které si kladou i běžné ženy:
- Musíme se neustále podrobovat diktátu mládí?
- Je vráska stigma, nebo paměť života?
- Kde končí péče o sebe a začíná tlak okolí?
Možná právě její přístup ukazuje, že krása nemusí být synonymem hladké pleti. Že charisma, styl a přirozenost dokážou vyprávět příběh, který je silnější než jakákoli injekce.
Závěrem
Sarah Jessica Parker svou volbou polarizuje, ale také inspiruje. Ukazuje, že v čase, kdy mnohé celebrity popírají realitu věku, lze přijmout sebe samu se všemi stopami času. Ať už se rozhodnete pro přirozenost, nebo pro moderní estetickou medicínu, důležité je jediné: aby to byla vaše volba.