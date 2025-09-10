NCOZ při úterním zásahu v Plzeňském kraji a Praze zadržela a obvinila devět lidí
10. 9. 2025 | Jasmína Krásná
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedli v Plzeňském kraji a v Praze 17 domovních prohlídek a zadrželi devět lidí.
Souvisí to s vyšetřováním pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském kraji. EPPO o tom dnes informoval na síti X. Celková škoda zhruba 22 milionů korun, informoval ČTK mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Dodal, že všech devět obviněných je stíhaných na svobodě.
"Kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání devíti fyzických a dvou právnických osob, které je vedeno pro trestné činy dotační podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie a podvod, dle podílu jednotlivých osob na trestné činnosti," uvedl Ibehej. Podle tiskové zprávy EPPO je šest lidí a dvě společnosti obviněné z podvodu při zadávání veřejných zakázek a podvodu s dotacemi, další tři lidé čelí obvinění z podvodu spojeného s nesprávným hospodařením veřejně vlastněné společnosti.
Detektivové NCOZ v úterý zasahovali na plzeňském krajském úřadě a na městském úřadě v Domažlicích. Předmětem byla mimo jiné krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), která má na starost dvoumiliardový projekt opravy městských lázní.
"Jedná se o vyšetřování v souvislosti s podvodem při veřejných zakázkách a podvodem s dotacemi týkajícími se modernizace školní kuchyně a velkého investičního projektu v Plzeňském regionu," uvedl EPPO. Podezření z podvodů se podle EPPO týká zadávacích řízení organizovaných dvěma veřejnými orgány v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025. Výběrové řízení, financované z Operačního programu Životní prostředí, mělo být určeno na modernizaci školní kuchyně. Druhý případ se týká veřejných zakázek na přípravné práce u velkého investičního projektu rekonstrukce budovy bývalých městských lázní v Plzni, která má být podpořena fondy EU, a také nesprávného hospodaření veřejně vlastněné společnosti odpovědné za realizaci projektu. Plzeňským krajem stoprocentně vlastněná společnost KCPK má právě rekonstrukci lázní na starosti. Jednatelem KCPK je bývalý domažlický starosta a nynější radní Domažlic Miroslav Mach. Server Novinky v úterý uvedl, že detektivové Macha zadrželi.
"V obou případech se má za to, že byla manipulována zadávací řízení ve prospěch předem vybraných uchazečů," uvedla EPPO. Škoda vzniklá na evropských fondech je přes 250.000 eur (v aktuálním přepočtu asi 6,1 milionu korun), další škody přesahují podle EPPO 600.000 eur (14,6 milionu korun).