Zapomeňte na hvězdné románky: tyto celebrity našly lásku mimo showbyznys!
29. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Natálie Kozak
Blýskavý svět červených koberců, rozhovorů a premiér budí dojem, že celebrity žijí jen ve víru večírků a vztahů s dalšími slavnými tvářemi. Ale i mezi hvězdami se najdou tací, kteří místo okázalosti hledají obyčejné lidské štěstí. Lásku, co nepotřebuje reflektory, ale má sílu obstát i mimo pozlátko. Tady jsou tři příběhy o tom, že největší hvězdy našly domov v náruči těch, kteří se showbyznysem nemají nic společného.
Lana Del Rey: zpěvačka, která se zamilovala na výletě po bažinách
Ještě před pár lety spojovali fanoušci jméno Lany Del Rey (Elizabeth Woolridge Grant) s hudebníky, producenty a režiséry. Sama zpěvačka se několikrát objevila po boku tvůrců z kreativních profesí, od Barryho Jamese O’Neilla po italského režiséra Francesca Carrozziniho. V médiích se objevovaly i spekulace o zasnoubení, ale Lana je vždy popírala.
A pak přišel nečekaný obrat. V roce 2019 se vydala na výlet do louisianských bažin. Na palubě průvodcovské lodi potkala Jeremyho Dufresna, majitele Airboat Tours by Arthur. „Byla to láska téměř na první pohled,“ přiznala později. Překvapivě ji neuchvátila sláva, ale Jeremyho klidná a pevná povaha.
V září 2024 se vzali přímo v Des Allemands v Louisianě, v prostředí, kde se kdysi potkali. Žádné okázalé oslavy, jen rodina, přátelé a šumění bažin. Dnes žijí v domě, který Jeremy sám postavil, a Lana se poprvé nechala slyšet, že je „velmi šťastná“.
Pár v kostce
- Kde se potkali: na výletní lodi v louisianských bažinách
- Svatba: září 2024, Des Allemands, Louisiana
- Co je spojuje: jednoduchost, příroda a touha po klidném životě
Ed Sheeran & Cherry Seaborn: láska ze školních lavic
Když se řekne Ed Sheeran, většině fanoušků naskočí obraz introvertního kluka s kytarou, který dobyl svět. Jeho srdce ale nikdy neokouzlila jiná hvězda. Patří Cherry Seaborn, spolužačce z rodného Framlinghamu. Jejich cesty se rozešly, když Cherry odešla studovat do USA. V roce 2015 se však znovu potkali na večírku v New Yorku a z jiskry se rozhořel plamen.
O dva roky později ji Ed požádal o ruku a v prosinci 2018 se tajně vzali. Jejich vztah nebyl vždy jen pohádka. V roce 2023 se objevily spekulace o krizi, která měla inspirovat texty na albu Shivers. Oficiálně se ale od sebe nikdy neodvrátili a dnes vychovávají dvě dcery, Lyru Antarctidu a Jupiter.
Sám Ed v rozhovorech přiznává, že se záměrně vyhýbal vztahům s herečkami či zpěvačkami: „Rozhodl jsem se, že se nechci zaplétat s někým z branže. A nakonec jsem zjistil, že ta pravá byla celou dobu vedle mě.“
Pár v kostce
- Kde se potkali: na střední škole v Framlinghamu
- Znovuobjevení lásky: 2015, New York
- Rodina: dvě dcery, Lyra a Jupiter
Alec a Hilaria Baldwinovi: jóga, vegetariánství a sedm dětí
Když Alec Baldwin v roce 2002 prošel bouřlivým rozvodem s Kim Basinger, jeho osobní život se zdál být v troskách. Dlouhých devět let zůstal single, dokud jednoho dne v roce 2011 v newyorské restauraci nepotkal Hilarii Thomas, instruktorku jógy a oddanou vegetariánku.
Legenda říká, že Alec učinil první krok. On sám ale později vtipně přiznal, že to byla Hilaria, kdo ho oslovil s komplimentem, a on jen nesměle předal své číslo. O rok později se vzali a od té doby jsou jedním z nejplodnějších párů Hollywoodu.
Společně vychovávají sedm dětí, aktivně sdílejí svůj rodinný život na sociálních sítích a dokonce mají vlastní reality show The Baldwins, která se začala vysílat v únoru 2025 na TLC. Hilaria navíc nedávno vydala memoár Manual Not Included, kde otevřeně píše o rodičovství, tělesných změnách a cestě za životní rovnováhou.
Pár v kostce
- Kde se potkali: 2011, newyorská restaurace
- Svatba: 2012
- Rodina: 7 společných dětí + Alecova dcera Ireland z prvního manželství
- Společný projekt: reality show The Baldwins (TLC, od února 2025)
Závěr
Celebrity bývají spojovány se světem, kde láska často vydrží jen do další premiéry. Přesto existují příběhy, které dokazují, že štěstí není v luxusních večírcích ani v pozornosti médií. Lana Del Rey, Ed Sheeran i Alec Baldwin našli svou kotvu u partnerů, kteří stojí mimo lesk showbyznysu. A možná právě proto působí jejich příběhy tak opravdově.