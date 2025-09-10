Charismatický elegán je zpět: Vojta Kotek jako hradní pán v reality show, kterému prostě neodoláte!
10. 9. 2025 – 14:24 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Druhá řada Zrádci 2 se vrací na obrazovky a s nimi i hradní pán Vojta Kotek. Herec, který dospíval před očima diváků, dnes ukazuje svou novou tvář – noblesní, sebevědomou a charismatickou. Černá elegance a britský šarm, s nimiž provází temnou hru plnou intrik, dělají z jeho role nezapomenutelný zážitek.
Herec, kterého jsme před lety sledovaly, jak v Snowboarďácích a Rafťácích tropí klukoviny, nebo jak v Pojišťovně štěstí dobývá srdce divaček, dnes působí úplně jinak. Vojta Kotek, syn herecké rodiny, se postupně vypracoval z idolku dospívajících v respektovaného umělce, a moderátora s noblesou. A do toho je i hrdým tátou malého Huberta, který mu prý už dnes dělá radost svou bystrostí.
Na obrazovkách teď Kotek dozrál do velikosti hradního pána, který má v rukou nejen atmosféru celé show, ale i diváckou pozornost. V černé eleganci a s anglickým šarmem působí, jako by vyskočil z historického románu, jen místo meče má po ruce mikrofon a v nové řadě snad i vlka. A jak dokazují vysoká čísla sledovanosti a stovky pozitivních komentářů, tahle role mu sedla natolik, že mu ji diváci zbaštili i s navijákem.
Hradní pán inspirovaný anglickou módou
Hradní pán, provázející psychologickou hru Zrádci, je stvořen k ikonické eleganci. Vojtěch Kotek v roli vypadá, jako by vystoupil z viktoriánské éry – uhlazené vlasy dokonale lemují aristokratickou tvář, šátek kolem krku, decentně zastrčený do košile, dodává lehký aristokratický šmrnc a hůlka v ruce je tím posledním detailem.
Jenže druhá řada přináší ještě něco navíc, dlouhý stříbrem posetém kabátu s květinovým vzorem a šála s třásněmi vytvářejí obraz gentlemana, který by klidně mohl vést slavnostní večeři na anglickém panství. Jenže místo čajového servisu rozdává úkoly a tresty v temné hře o zradu.
Tento styl není náhodný, odkazuje na klasický britský gentleman look, ale přidává mu rafinovanou dávku nadsázky. Je to hra s elegancí, která se nebere příliš vážně, a možná právě proto funguje tak dokonale. Přesně tahle kombinace noblesy a ironie dělá z hradního pána ikonu celé show.
V jednoduchosti je největší módní trumf
Vojtěch Kotek možná na obrazovce září jako hradní pán ve vysoce anglickém elegantním stylu, ale v osobním životě sází na jednoduchost. Jeho šatník má jeden jasný leitmotiv: černá. Jenže nenechme se zmást – tahle černá není nudná, naopak. Vojta ji umí obléct tak, že pokaždé vypráví tak trochu jiný módní příběh.
All black casual s pracovním šmrncem
Na zkoušce či v zákulisí divadla působí jako minimalistický praktik. Černá košile, černé kalhoty, k tomu robustní boty v barvě přírodní kůže. Look, který má energii pracovního oděvu, ale přitom vypadá dostatečně elegantně, aby si v něm mohl odskočit i na večerní akci.
Městský cestovatel s westernovou příchutí
Na oranžovém koberci už se ale proměňuje v dobrodruha. Černý základ zůstává, jen ho překryje šedý trenčkot, přes rameno pohodlná taška a na hlavě klobouk, který jako by si vypůjčil z westernu. Trochu městský cestovatel, trochu filmový hrdina. Celé to působí uvolněně a sympaticky, což podtrhuje samo o sobě přímo nositele.
Rollneck elegance s překvapením u kotníků
A pak přichází outfit, který by se dal nazvat mistrovskou hrou s detaily. Černý rolák, černé kalhoty – klasika, která nikdy nezklame. Jenže když se podíváte dolů, zasvítí oranžové ponožky s kaktusy. To je ten moment, kdy eleganci rozbije hravá ironie. Vojta tak dává najevo, že i když miluje černou, bere ji s nadsázkou – a zároveň ukazuje, že humor se dá nosit i na kotnících.
Vojta Kotek jako elegán
To, že si Vojta Kotek umí obléknout černou, je jasné. Ale že ji dokáže nosit jako svůj podpis, hru i zbraň elegance zároveň – to je už úplně jiná liga.
Premiérový minimalista
Na premiéře filmu Vlny vsadil Vojta Kotek na čistý minimalismus: černé sako, černé kalhoty a k tomu kontrastní bílá košile. Jednoduchá kombinace, která se nikdy neomrzí. Tady platí pravidlo „méně je více“ – žádné zbytečné doplňky, jen čisté linie a jistota, že outfit obstojí i pod reflektory červeného koberce. Civilní elegance, která působí přirozeně, ale přitom dost slavnostně, aby obstála na filmové premiéře.
Festivalový gentleman
Na červeném koberci v Karlových Varech už Vojta přepíná do plného „black tie“ režimu. Smoking, motýlek, černý pás v pase a decentní kapesníček s puntíky – všechno na svém místě. Je to elegance, která ctí pravidla, ale působí svěže. Vypadá to, jako by mu smoking byl šitý na míru nejen na tělo, ale i na osobnost – žádná křeč, jen přirozený šarm.