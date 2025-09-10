Dnes je středa 10. září 2025., Svátek má Irma
Počasí dnes 22°C Občasný déšť

Charismatický elegán je zpět: Vojta Kotek jako hradní pán v reality show, kterému prostě neodoláte!

10. 9. 2025 – 14:24 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Charismatický elegán je zpět: Vojta Kotek jako hradní pán v reality show, kterému prostě neodoláte!
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Druhá řada Zrádci 2 se vrací na obrazovky a s nimi i hradní pán Vojta Kotek. Herec, který dospíval před očima diváků, dnes ukazuje svou novou tvář – noblesní, sebevědomou a charismatickou. Černá elegance a britský šarm, s nimiž provází temnou hru plnou intrik, dělají z jeho role nezapomenutelný zážitek.

Herec, kterého jsme před lety sledovaly, jak v Snowboarďácích a Rafťácích tropí klukoviny, nebo jak v Pojišťovně štěstí dobývá srdce divaček, dnes působí úplně jinak. Vojta Kotek, syn herecké rodiny, se postupně vypracoval z idolku dospívajících v respektovaného umělce, a moderátora s noblesou. A do toho je i hrdým tátou malého Huberta, který mu prý už dnes dělá radost svou bystrostí.

Na obrazovkách teď Kotek dozrál do velikosti hradního pána, který má v rukou nejen atmosféru celé show, ale i diváckou pozornost. V černé eleganci a s anglickým šarmem působí, jako by vyskočil z historického románu, jen místo meče má po ruce mikrofon a v nové řadě snad i vlka. A jak dokazují vysoká čísla sledovanosti a stovky pozitivních komentářů, tahle role mu sedla natolik, že mu ji diváci zbaštili i s navijákem. 

vojta kotek zrádci zdroj: Profimedia

Hradní pán inspirovaný anglickou módou

Hradní pán, provázející psychologickou hru Zrádci, je stvořen k ikonické eleganci. Vojtěch Kotek v roli vypadá, jako by vystoupil z viktoriánské éry – uhlazené vlasy dokonale lemují aristokratickou tvář, šátek kolem krku, decentně zastrčený do košile, dodává lehký aristokratický šmrnc a hůlka v ruce je tím posledním detailem.

vojta zradci 2 zdroj: Profimedia

Jenže druhá řada přináší ještě něco navíc, dlouhý stříbrem posetém kabátu s květinovým vzorem a šála s třásněmi vytvářejí obraz gentlemana, který by klidně mohl vést slavnostní večeři na anglickém panství. Jenže místo čajového servisu rozdává úkoly a tresty v temné hře o zradu.

Tento styl není náhodný, odkazuje na klasický britský gentleman look, ale přidává mu rafinovanou dávku nadsázky. Je to hra s elegancí, která se nebere příliš vážně, a možná právě proto funguje tak dokonale. Přesně tahle kombinace noblesy a ironie dělá z hradního pána ikonu celé show.

V  jednoduchosti je největší módní trumf

Vojtěch Kotek možná na obrazovce září jako hradní pán ve vysoce anglickém elegantním stylu, ale v osobním životě sází na jednoduchost. Jeho šatník má jeden jasný leitmotiv: černá. Jenže nenechme se zmást – tahle černá není nudná, naopak. Vojta ji umí obléct tak, že pokaždé vypráví tak trochu jiný módní příběh.

vojta kotek 6 zdroj: Profimedia

All black casual s pracovním šmrncem

Na zkoušce či v zákulisí divadla působí jako minimalistický praktik. Černá košile, černé kalhoty, k tomu robustní boty v barvě přírodní kůže. Look, který má energii pracovního oděvu, ale přitom vypadá dostatečně elegantně, aby si v něm mohl odskočit i na večerní akci. 

vojta kotek 4 zdroj: Profimedia

Městský cestovatel s westernovou příchutí

Na oranžovém koberci už se ale proměňuje v dobrodruha. Černý základ zůstává, jen ho překryje šedý trenčkot, přes rameno pohodlná taška a na hlavě klobouk, který jako by si vypůjčil z westernu. Trochu městský cestovatel, trochu filmový hrdina. Celé to působí uvolněně a sympaticky, což podtrhuje samo o sobě přímo nositele.

vojta kotek ponožky zdroj: Profimedia

Rollneck elegance s překvapením u kotníků

A pak přichází outfit, který by se dal nazvat mistrovskou hrou s detaily. Černý rolák, černé kalhoty – klasika, která nikdy nezklame. Jenže když se podíváte dolů, zasvítí oranžové ponožky s kaktusy. To je ten moment, kdy eleganci rozbije hravá ironie. Vojta tak dává najevo, že i když miluje černou, bere ji s nadsázkou – a zároveň ukazuje, že humor se dá nosit i na kotnících.

Vojta Kotek jako elegán

To, že si Vojta Kotek umí obléknout černou, je jasné. Ale že ji dokáže nosit jako svůj podpis, hru i zbraň elegance zároveň – to je už úplně jiná liga.

Vojta kotek 7 zdroj: Profimedia

Premiérový minimalista

Na premiéře filmu Vlny vsadil Vojta Kotek na čistý minimalismus: černé sako, černé kalhoty a k tomu kontrastní bílá košile. Jednoduchá kombinace, která se nikdy neomrzí. Tady platí pravidlo „méně je více“ – žádné zbytečné doplňky, jen čisté linie a jistota, že outfit obstojí i pod reflektory červeného koberce. Civilní elegance, která působí přirozeně, ale přitom dost slavnostně, aby obstála na filmové premiéře.

vojta kotek 5 zdroj: Profimedia

Festivalový gentleman

Na červeném koberci v Karlových Varech už Vojta přepíná do plného „black tie“ režimu. Smoking, motýlek, černý pás v pase a decentní kapesníček s puntíky – všechno na svém místě. Je to elegance, která ctí pravidla, ale působí svěže. Vypadá to, jako by mu smoking byl šitý na míru nejen na tělo, ale i na osobnost – žádná křeč, jen přirozený šarm.

Tagy:
móda ceska celebrita moderátor herec osobnost lifestyl reality show
Zdroje:
osobnosti.cz, Idnes, SeznamZprávy, Vlastní
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

„Vrásky jsou součástí mé historie.“ Proč Sarah Jessica Parker odmítá plastiky a omlazovací zákroky

Následující článek

Řidiči, v jehož kamionu se udusila syrská migrantka, uložil soud sedm let vězení

Nejnovější články