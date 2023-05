Aktualizováno: Vláda představila konsolidační balíček a důchodovou reformu

Vláda navrhuje, aby daň z přidané hodnoty (DPH) nově měla dvě sazby místo nynějších tří. Více chce zdanit alkohol nebo tabák. Zlevnit naopak chce potraviny, bydlení a léky. V úvodním projevu při představování vládního konsolidačního balíčku a důchodové reformy to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).

I když se některé daně zvýší, kabinet se soustředil na to, aby dopady na občany byly co nejnižší, uvedl Fiala. Většinu snížení schodků podle něj zajistí úspory, například omezení dotací. Omezení neinvestičních dotací přinese 46 miliard korun, omezení provozních a mzdových výdajů státu přes 20 miliard, řekl Fiala. Zrušeno bude 22 daňových výjimek. Zkrátí se tak podle něho mimo jiné daňové přiznání.

Podrobnosti k ozdravnému plánu pro veřejné finance Česko ve formě jsou ZDE.

Pokud by vláda opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard, uvedl premiér. Kabinet podle něj je a bude rozpočtově zodpovědný.

Důchodová reforma pak podle Fialy stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodu, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů.

Tempo zadlužování České republiky je hrozivé, řekl Fiala a označil je za dědictví předchozích populisticko-socialistických vlád. Připomněl, že jeho kabinet už krátce po svém jmenování učinil výdajové škrty ve výši téměř 80 miliard. Nikdo ale podle premiéra nemohl počítat s ruským útokem na Ukrajinu, následnou migrační krizí a nutnými programy podpory pro občany a firmy, které sužovaly vysoké ceny energií.

Předkládaná opatření podle Fialy mají naprosto jednoznačnou podporu celé vládní koalice. „Samozřejmě, že jde o kompromis. Každý z nás musel v něčem ustoupit a udělat to s vědomím, že za finálním kompromisním výsledkem stojí a že je ho schopen hájit,“ poznamenal. Kabinet podle něj nečeká slova chvály a v první chvíli ani masivní pochopení, ale je připraven na racionální debatu a všechna rozhodnutí obhájit.

Reforma počítá s posouváním věku, zaručenou penzí či nižšími novými důchody

Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. Penze by měla trvat v průměru 21,5 roku. Zaručený důchod by měl odpovídat 20 procentům průměrné mzdy. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes. Část příjmu ve stáří by mělo zajistit spoření se státním příspěvkem. Postupně by se mohly zvýšit odvody živnostníkům a víc by mohli odvádět i lidé pracující na dohodu. Reformní změny ke zmírnění zadlužování důchodového systému a k zajištění jeho udržitelnosti představil dnes na vládní tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj reforma počítá i se společným základem pro výpočet penze manželů či zohledněním péče ve výši důchodu.

Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by mohl činit kolem 80 miliard korun. V příštích letech by mohl stoupnout na několik procent HDP ročně. Do důchodu nastoupí silné ročníky dětí ze 70. let. Ubude pracovníků, kteří na penze přispívají.

Petr Fiala při představování vládního balíčku | zdroj: Jiří Koťátko / CNC Jiří Koťátko / CNC / Profimedia

Objem státních dotací za dva roky klesne o 54,4 miliardy korun

Objem státních dotací se v příštích dvou letech sníží o 54,4 miliardy korun. Z toho o 45,6 miliardy korun se dotace zkrátí už v příštím roce, uvedl dnes ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Většinu zkrácení dotací budou tvořit podpory v resortech průmyslu a obchodu a zemědělství.

V oblasti průmyslu a obchodu se vyplácené dotace sníží za dva roky o 20 miliard korun, v zemědělství o 10,2 miliardy korun. Dotace v dopravě klesnou o šest miliard korun, v oblasti místního rozvoje o 2,8 miliardy korun a ve školství o dvě miliardy korun.

Vládní balíček zvýší daně firem či daně z nemovitostí, zjednoduší DPH

Vládní konsolidační balíček přinese zvýšení firemních daní, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti Zvýší se také odvody živnostníků a stát opětovně zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech.

Díky sloučení sazeb se podle Stanjury sníží o tři procentní body DPH na zdravotnické prostředky, potraviny či bydlení. Jedinou výjimkou ze sazeb bude nulová DPH na knihy. Úprava DPH podle Stanjury bude znamenat, že lidem zůstane navíc 6,3 miliardy korun.

Daň z příjmu právnických osob od roku 2025 vzroste na 21 procent ze současných 19 procent, státu to vynese 22 miliard korun. Část výnosu z daně z nemovitosti půjde po jejím zvýšení od příštího roku i do státního rozpočtu, příští rok to vynese devět miliard korun, v roce 2025 dalších 300 milionů korun. Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce.

Balíček zvýší odvody živnostníků, kteří příští rok odvedou státu navíc tři miliardy korun, v roce 2025 dalších 4,5 miliardy korun. Opětovné zavedení nemocenského pojištění se sazbou 0,6 procenta přinese státu příští rok dodatečných 11,9 miliardy korun, v dalším roce dalších 1,1 miliardy korun.

Úprava daně z příjmů fyzických osob přinese státnímu rozpočtu v příštím roce 2,7 miliardy korun, vyplývá z konsolidačního balíčku. Vláda zachovala dvě sazby daně, 15 procent a 23 procent. Daň 23 procent budou odvádět podle plánu vlády zaměstnanci z příjmu nad trojnásobek průměrné mzdy místo nynějšího čtyřnásobku, řekl Stanjura. Tuto takzvanou solidární daň nyní hradí podle Stanjury asi 0,5 procenta zaměstnanců, nově to bude 1,5 procenta.

Balíček sníží schodek rozpočtu během dvou let o 147,5 mld. Kč

Vládní konsolidační balíček sníží schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun, řekl Stanjura. Výdaje během dvou let klesnou o 78,3 miliardy korun, rozpočtové příjmy vzrostou o 69,2 miliardy korun.

Hlavní část úspor na výdajové straně tvoří rušení dotací celkem za 54,4 miliardy korun, z toho 45,6 miliardy v příštím roce. Výdaje na provoz státu by se měly snížit o 11,2 miliardy korun. Objem platů ve veřejném sektoru se sníží o 9,7 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy vzrostou v příštích dvou letech o 69,2 miliardy korun, z toho o 31,7 miliardy korun v příštím roce. Hlavní podíl na růstu příjmů bude mít zvýšení daně z příjmu právnických osob na 21 procent ze současných 19 procent. Vynese státu 22 miliard korun, projeví se to až v roce 2025.

Petr Fiala | zdroj: Profimedia

Z daňových úlev vláda chce snížit slevu na dani na manželku či zrušit školkovné

Z daňových úlev vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se omezí na manžela či manželku pečující o dítě pouze do tří let věku. Dalšími opatřeními má být zrušení takzvaného školkovného nebo zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Vyplývá to z materiálů ministerstva financí. Vláda avizovala zrušení 22 daňových výjimek v rámci konsolidačního balíčku.

Kabinet také navrhuje zrušit slevu na dani na studenta či zrušit osvobození nadlimitních stravenek. Snížit chce také limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her ze stávajícího milionu korun na 50 000. Vláda též například navrhuje zrušit odpočet za členské příspěvky odborům.

Stát nezavede spotřební daň na takzvané tiché víno

Stát nezavede spotřební daň na takzvaná tichá vína. Podle Fialy při rozhodování o zdanění převážil argument, že v okolních zemích se taková daň neuplatňuje. Na ostatní alkoholické nápoje je spotřební daň uvalena.

Podle Fialy v debatě o zdanění tichého vína padaly silné argumenty pro i proti zavedení daně. „Věc, která nakonec rozhodla, je to, že v okolních zemích, se kterými se musíme v této věci srovnávat, ta daň není. Proto jsme se rozhodli, že necháme věc, jak je,“ řekl premiér.

V České republice se v současnosti platí spotřební daň pouze z šumivých vín, a to ve výši 23,40 koruny za litr. Vláda nicméně v rámci rušení daňových výjimek zruší daňovou uznatelnost tichého vína jako daru na reprezentaci.

Vláda zvýší cenu dálniční známky na 2300 korun, později ji chce valorizovat

Vláda zvýší cenu roční dálniční známky na 2300 korun ze současných 1500 korun. V dalších letech by se měla cena pravidelně valorizovat, tj. zdražovat. Počítá s tím návrh balíčku pro konsolidaci veřejných financí.

Vláda zdražení dálniční známky zdůvodňuje tím, že současná cena platí od roku 2012 a kvůli vývoji cenové hladiny se propadla její reálná hodnota. Do budoucna by se měla cena dálničních známek pravidelně valorizovat tak, aby zohledňovala vývoj inflace. Ke zvýšení ceny známky bude docházet kumulativně, aby se cena stanovila vždy na celé stokoruny.

Státní podpora stavebního spoření se sníží na polovinu

Státní podpora pro stavební spoření se sníží na 1000 korun ročně ze současné dvojnásobné částky. Změna se bude týkat nových i už existujících smluv. Úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na opatření pro snížení energetické náročnosti bydlení.

Podle vládního materiálu stavební spoření v posledních letech ztratilo svou původní funkci. Lidé podle něj naspořené peníze používali pro jiné účely než pro vlastní bydlení. Kabinet zvažoval úplné zrušení státní podpory, nakonec rozhodl o jejím snížení na polovinu.

Stavební spořitelny varovaly, že zrušení státní podpory stavebního spoření by ohrozilo dostupnost úvěrů poskytovaných domácnostem. Stavební spořitelny poskytují úvěry z peněz, které u nich ukládají lidé, kteří si spoří. Je to rozdíl proti hypotečním úvěrům, na které si banky půjčují.

V Česku v současnosti funguje pět stavebních spořitelen. Loni poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun. Stát vyplatil na podpoře stavebního spoření 4,33 miliardy korun.

Konsolidační balíček má být účinný k lednu 2024, kompletní reforma penzí 2025

Vládní konsolidační balíček musí být platný a účinný k lednu 2024, aby mohla platit opatření snižující deficit o 94 miliard korun, řekl Stanjura. Chtěl by, aby návrhy prošly prvním čtením v dolní komoře parlamentu před sněmovními prázdninami.

Stanjura se domnívá, že v základních parametrech se dohodnutá rozpočtová opatření nebudou ve sněmovně měnit. „Ale nedokážu vyloučit, že nějaký drobnější pozměňovací návrh projde, pokud se na něm shodne vládní koalice,“ poznamenal. Očekává ale spíše drobné změny technického charakteru.

Co se týče penzijní reformy, některá opatření jsou podle ministra Jurečky už nyní v legislativním procesu, například zpřísnění podmínek pro předčasné důchody či úprava valorizačního mechanismu do budoucna. Počítá s tím, že tato část bude na podzim schválena.

Úpravy minimálních odvodů OSVČ a limitů pro odvody dohodářů budou součástí celkového daňového balíčku. Zbývající část reformy by vláda měla projednat v druhé polovině letošního roku, parlament pak v prvním pololetí roku 2024, řekl Jurečka. Harmonogram reformy podle něj počítal s tím, že plný náběh nastane po 1. lednu 2025.