Podivná cesta slavné modelky: Dřív se svlékala pro nejslavnější časopisy, dneska brečí v Prostřenu
5. 12. 2025 – 6:31 | Magazín | Jana Strážníková
Někdejší slavná modelka zřejmě pokračuje na své podivuhodné duševní cestě.
Kterým směrem se zlomí životní cesta, po které kráčí někdejší modelka a příležitostná herečka Mirka Pikolová, by ještě před několika lety neodhadl ani ten nejotrlejší tipér.
Bývalá přítelkyně zpěváka Bendiga (ano, měl i hetero vztah), druhá vicemiss Miss Czech Republic roku 2019, účastnice reality show a kočka z Playboye totiž došla duchovního probuzení. A to tak že se vší parádou.
Náboženská slast je evidentně mocná: „Když jsem se začala modlit k Bohu, ke Gurujimu, měla jsem co dělat, abych neomdlela, nebo Síla Božské Lásky je něco nepopsatelného, tak se mi Emoce uvolnily a já jsem byla šťastná, že mi pomohl,“ psala například u příspěvku na Instagramu, kde si nechává od hinduistického duchovního při upřeném pohledu sahat na hlavu.
„Láskou, kterou mě zalil, se mi vypl mozek,“ dodala všeříkající prohlášení.
Fanouškům, kterým chybí Mirka z Playboye, ale nejspíš zbydou jen oči pro pláč, protože změny se zdají být poměrně nevratné.
Někdejší modelka se například nedávno účastnila oblíbeného pořadu Prostřeno, který dopadl všelijak: Když měla pohostit ostatní, nejdřív pustila do placu hinduistickou modlitbu a pak propukla v takřka hysterický pláč.
„Mně se trochu chtělo smát, protože mi to všechno přišlo takové srandovní hodně, ale pak mě to zasáhlo, když jsem viděl, že ji to rozplakalo,“ prohlásil Julis Oračko, jeden z pětičlenné skupiny, která měla od Mirky dostat najíst.
Nijak zvlášť ji pak nešetřili ani lidé v komentářích u videa.
