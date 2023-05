Jak extrémní vlny veder ohrožují ekonomické ambice Indie

Podle analytiků ze společnosti S&P Global a Morgan Stanley se Indie stane do konce desetiletí třetí největší světovou ekonomikou (aktuálně 3,1 bilionu dolarů, do roku 2035 podle odhadů 10 bilionů), čímž překoná Japonsko a Německo. A zatímco se tato ambiciózní jihoasijská země otevírá zahraničním investorům s vidinou dalšího hospodářského růstu, ohrožují tyto ambice extrémní vlny veder.

Rok 2022 označili klimatologové za nejteplejší v posledních 122 letech. Teplotní rekordy padaly po celém světě. Letos navíc pod kotlem zatopí jev El Niño. Televize BBC upozornila, že podle klimatických modelů bude tato jižní oscilace oproti minulosti ještě silnější.

Klimatičtí experti varovali, že možná půjde o nejteplejší rok v historii a důsledky pocítí celý svět. Indie přitom patří mezi vůči horku nejzranitelnější země. Letos v dubnu tam naměřily teploměry nadprůměrné teploty na 60 procentech rozlohy státu.

Teploty tam místy dosahovaly přes 40 stupňů Celsia. V některých indických státech rozhodly úřady zavřít školy, studenti si totiž stěžovali na bolesti hlavy, a zkrátit pracovní dobu.

Zemědělci v ohrožení

Experti z Cambridgeské univerzity v článku zveřejněném na webu Independent varovali, že extrémní vlny veder, které se kvůli globálnímu oteplování stávají častějšími, mohou Indii stát 2,8 procenta HDP do roku 2050 a 8,7 do roku 2100.

Prohloubit tam mohou chudobu, hladomor, sociální nerovnost a snížit úroveň veřejného zdraví. Indický pokrok v řešení těchto problematik v posledních 20 letech zpomalil. Vlny smrtících veder jsou ale naopak stále častější.

Vedra vysuší zemědělskou půdu, čímž naruší produkci plodin, zhorší potravinovou bezpečnost a ohrozí zdraví a blahobyt velké části indické populace. Propad produktivity v tomto odvětví připraví hlavně malé zemědělce o pracovní místa. Ti pak budou mít problém se přizpůsobit a získat nové zdroje obživy. Vysoké teploty rovněž zatíží zdravotnická zařízení. Kromě přímých dopadů horka na lidský organismus dojde k nárůstu nemocí přenášených vodou nebo hmyzem.

Život v betonovém pekle

Každý rok migrují miliony venkovanů do měst s vidinou vyšší životní kvality. Netuší však, že utíkají do betonového pekla. Ve městech je naopak situace nejhorší, kvůli nedostatku vegetace a konstrukcím budov se totiž přes noc neochladí. Teplo pak vydrží po celý den.

Většina těchto lidí navíc končí v nejchudších čtvrtích s nedostatkem klimatizací, kde jsou účinky veder nejničivější. Nedostatek potravin, pitné vody, elektřiny a zranitelnost vůči suchu může prohloubit populační exploze v zemi.

Indie podle BBC do poloviny roku počtem obyvatel překoná Čínu. Aktuálně čítá podle odhadů přes 1,4 miliardy lidí. Řešení vln veder tím pádem nabývá na důležitosti. Cestou je výsadba zeleně ve městech a stavba domů zadržujících chlad.

Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Dovoz ruské ropy do Indie se loni zdesetinásobil, uvedla státní indická banka

Dovoz ruské ropy do Indie se loni zdesetinásobil. Uvedl to indický finanční ústav Bank of Baroda, nad kterým má kontrolu stát. Zatímco v roce 2021 zastupovala ruská ropa dvě procenta ročního dovozu ropy do Indie, loni to bylo téměř 20 procent, informovala dnes s odkazem na zprávu indické banky stanice BBC.

Západní země po ruské invazi na Ukrajinu omezují dovoz energií z Ruska. Moskva proto ropu a další suroviny prodává se slevou zemím, jako je Indie nebo Čína. Indie, která je třetí největší ekonomikou v Asii a zároveň třetím největším dovozcem ropy na světě, loni díky zvýšení dodávek ropy z Ruska ušetřila asi pět miliard dolarů (zhruba 107 miliard Kč). To znamená úsporu 89 dolarů na jednu tunu suroviny.

Indie navzdory tlaku ze strany západoevropských zemí a Spojených států odmítla dodržovat západní sankce na ruský dovoz. Dillí také výslovně neodsoudilo ruskou invazi na Ukrajinu. Indie své nákupy ropy obhajuje tím, že jako země závislá na dovozu energií a s miliony lidí žijících v chudobě není schopna platit vyšší ceny.

Od začátku války na Ukrajině dovážela Evropa z Ruska šestkrát více energií než Indie, řekl loni v jednom televizním rozhovoru indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar. „Evropě se podařilo snížit dovoz a zároveň to učinit způsobem, který je pohodlný,“ řekl. „Jestliže jde o princip, tak proč Evropa nesnížila (dovoz) hned první den?“ dodal.

Vzhledem k tomu, že konec ozbrojeného konfliktu na Ukrajině je v nedohlednu, někteří analytici očekávají, že Rusko bude největším asijským dovozcům energií i nadále nabízet levnou ropu. „Očekáváme, že odběr ruské ropy zůstane omezen na tyto dvě země (Indii a Čínu), čímž se udrží vysoké slevy,“ řekla BBC analytička Vandana Hariová ze společnosti Vanda Insights.