VIDEO: Zvedněte si náladu koněm, který bublá pod vodou

Máte špatnou náladu? Děláte si velké starosti? Pak je tenhle kůň přesně to, co teď potřebujete.

Přestože je současná doba pro všechny velmi těžká, lepší náladou si to nejen ulehčíme, ale pomůžeme i svému zdraví. Říká se "ve zdravém těle zdravý duch", ale platí to i přesně obráceně, jak nás upozorňuje věda. Snad vám tento kůň, který fouká bubliny do vody, trochu zvedne náladu!