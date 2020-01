Smutný kocourek, co umí rozveselit internet

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Klára Pivovarová

Když Amanda Colladová objevila v březnu 2012 před dveřmi svých sousedů na předměstí New Yorku plastová přepravka, byla trošku překvapená. Pozoroval ji z ní tak trochu zvláštní kocourek, který si svým ustaraným výrazem získal její srdce.

Amanda byla z nálezu překvapená hned z několika důvodu. Za prvé, její sousedi žádnou kočku nikdy neměli. A pak kočka sama o sobě byla taky zvláštní. Její bělostnou srst narušoval jen černý ocásek a dva černé flíčky na čele, nápadně připomínající obočí, které jí propůjčovaly mírně utrápený pohled. Kromě toho se ukázalo, že číča se z přepravky po několik dní nehodlá hnout ani na krok, ačkoliv jí Amanda nabízela jídlo.

Po domluvě se sousedy se rozhodla kočky ujmout a vzít ji na prohlídku k veterináři. Ten měl jasný názor, kocourek byl opuštěn předchozím majitelem, protože byl již vykastrovaný a podle všeho nebyl na život na ulici zvyklý.

Šťastný nešťastník...

Amanda se kocourkovi nejdříve snažila najít rodinu, postupem času se ale stal tak neodmyslitelnou součástí jejího vlastního domova, že se rozhodla si ho nechat a utrápený kocour dostal jméno Sam, podle kočky Andyho Warhola. O pár měsíců později mu založila instagramový profil Sam has eyebrows (Sam má obočí) a s ním odstartovala i jeho internetovou slávu.

V současné době má již přes čtvrt milionu sledujících na Instagramu a asi půl milionu na Facebooku. Psalo se o něm v mnoha světových novinách a časopisech a v roce 2017 se dokonce dočkal vlastní obrázkové knihy Sam, the cat with eyebrows (Sam, kočka s obočím), ve které fandové najdou na sto fotografií tohoto výjimečného kocourka.

...s psí povahou

Zlí a nevěřícní jazykové dodnes tvrdí, že Amanda srst Samovi v touze po slávě nabarvila, ta to však odmítá. Sama o svém kočičákoví říká, že ačkoliv není velkou internetovou hvězdou, je to velmi unikátní zvíře. Mezi jeho oblíbené aktivity prý patří skrývání se na lednici, tajné pojídání rajčat a prohánění svých lidí po domě. Jeho sláva mu podle všeho naštěstí nestoupla do hlavy.

Kocourek je díky svému zvláštnímu výrazu často přirovnáván například k americkému režisérovi Martinu Scorsesemu či herci a komikovi Groucho Marxovi. "Jeho osobnost je spíše psí než kočičí. Jediné, co chce, je hrát si," říká majitelka Amanda. "Pokud se rozvalíte na gauči a spustíte z něj ruku, přijde a plácne vás po ní, aby vás ujistil, že je jako vždy připraven ke hře."

Na Samových internetových stránkách se dá najít mnoho suvenýrů s jeho neodolatelným obličejem. Výběr je opravdu široký - od tašek a triček až k obalům na mobily či hrnečkům.