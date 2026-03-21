Velký jarní start! Lopatka za 20, semínka za 9 korun: Action láká na nářadí i potřeby, které využije každý zahrádkář
21. 3. 2026 – 12:16 | Magazín | BS
Jaro se nadechuje, zahrádka ožívá a Action přichází ve správnou chvíli: Zrovna teď se totiž zahrádkářské potřeby budou mimořádně hodit.
Kde je poptávka, tam logicky musí být i nabídka a co zajímavějšího by měl oblíbený diskontní řetězec Action momentálně nabízet než zahradnické potřeby? Však je právě nejvyšší čas se připravit na náležité obstarání záhonů, rostlinek, cest i truhlíků s bylinkami.
Právě odstartovaná akce se neomezuje jen na pár kusů nářadí, bavíme se rovnou o celém komplexním sortimentu:
Můžete začít například zvážením nákupu stylových květináčů, které vám ale nepropálí díru do peněženky. A jakmile bude kam sázet, Action rovnou řeší i co sázet a především jak se o to starat.
V sekci sázení a pěstování momentálně najdeme hned 33 položek: Tekutou výživu pro rostliny za 40 korun, sadu na pěstování za 75, sto metrů vázacího drátu, za který poděkuje každá rostlinka, co roste u tyčky, za příjemných 75 korun, vyrývač plevele za mrzkou dvacku i spoustu semínek různých rostlin. Přijdou na pouhých 9 korun za sáček.
Podobně bohatá je i sekce zahradního nářadí: 44 nabídek za přijatelné ceny. Třeba zahradní pila za 65 korun či velmi praktické nůžky na květiny za 48 a spousta dalších.
Zahrádka se samozřejmě neobejde bez zalévání a zavlažování, a i tady má Action co nabídnout: Celkem 22 artiklů ze sortimentu zahradních hadic a postřikovačů.
A když už jsou všechny věci zařízeny po praktické stránce, nadchází příjemný závěr: Zahrádku je také potřeba pěkně ozdobit. A ano, i zde pomůže nová nabídka: 113 různých dekorací, které se cenově většinou nepřehoupnou přes sto korun.