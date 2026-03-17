Fronty u regálů? Kaufland láká na máslo za 39,90 a výrazně zlevněné maso
17. 3. 2026 – 10:57 | Zprávy | Anna Pecena
Nový akční leták Kauflandu přináší lavinu slev, které mohou zamíchat nákupními košíky. Od másla za 39,90 Kč přes jahody za 57,90 Kč až po výrazně zlevněné maso či sýry. Některé ceny padají o více než polovinu a zákazníci tak mají důvod zbystřit. Akce platí od 18. 3. do 24. 3. 2026.
Jahody, maso i pivo. Některé ceny spadly o desítky procent
Kaufland přichází s dalším výrazným akčním letákem a tentokrát jde o slevy, které rozhodně stojí za pozornost. Hned na první stránce zaujmou jahody balení 500 g za 57,90 Kč, což znamená slevu 35 procent oproti běžné ceně 89,90 Kč.
Velkou pozornost přitahuje také vepřová kýta bez kosti, která je nyní za 69,90 Kč za kilogram. Původní cena přitom byla 159,90 Kč, takže sleva dosahuje 56 procent. Podobně výrazné zlevnění se objevuje i u cibule žluté kuchyňské, která stojí pouhých 6,90 Kč za kilogram místo původních 19,90 Kč.
Milovníci piva mohou sáhnout po multipacku Pilsner Urquell 15 × 0,5 l s vratnou lahví za akční cenu 387,90 Kč. V přepočtu tak jedna lahev vychází přibližně na 25,86 Kč.
Oblíbené potraviny za ceny, které lákají k nákupu
Zlevnění se týká i řady běžných potravin, které lidé kupují téměř při každé návštěvě supermarketu. Například Jihočeské máslo Madeta 250 g je nyní za 39,90 Kč místo 54,90 Kč. Podobně lákavá je cena sýra Maasdam, který vychází na 17,90 Kč za 100 gramů.
Mezi výrazné slevy patří také smetanový jogurt Olma Florian za 9,90 Kč nebo Müller Mix jogurt za 12,90 Kč. Zákazníci mohou sáhnout také po Lipánku za 16,90 Kč.
Zajímavou cenu má i mozzarella Italia 125 g, která je nyní za 15,90 Kč. Další položkou v akci je smetana na vaření Bohemilk, která stojí 26,90 Kč.
Nechybí ani základní suroviny do domácnosti. Krupicový cukr Korunní vychází na 12,90 Kč za kilogram, což je sleva 13 procent. Mouka Mlynářův výběr 1 kg stojí 11,90 Kč, tedy o 45 procent méně než běžně.
Sladké, víno i hotová pizza
Leták myslí také na sladkosti a rychlá jídla. Nutella 200 g je nyní v akci za 69,90 Kč místo 79,90 Kč. Ovocný čaj Jemča 20 × 2 g stojí 19,90 Kč a bezvaječné těstoviny různých druhů 500 g vyjdou na 17,90 Kč.
Z nápojů zaujme například chilské víno Tarapaca Reserva 0,75 l za 239,90 Kč místo původních 269,90 Kč. Nealkoholický sekt Bohemia Sekt 0,75 l je pak za 89,90 Kč.
Mezi mraženými výrobky se objevuje pizza Dr. Oetker Pizza Giuseppe, která je nyní za 59,90 Kč místo 89,90 Kč. Pro rychlou snídani může posloužit také toastový chléb za 34,90 Kč nebo kobliha s meruňkovou náplní za 6,90 Kč.
Akční nabídka tak ukazuje, že v některých případech ceny opravdu klesly výrazně dolů. Pro zákazníky to znamená možnost nakoupit řadu běžných potravin levněji než obvykle. Tyto ceny platí podle letáku od 18. 3. do 24. 3. 2026.