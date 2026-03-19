Vaše auto vám poděkuje. Action nabízí za pár korun kompletní sadu, kterou využije každý řidič
19. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Péči o auto není radno podceňovat a když se všechno blyští a voní, jak má, jede se ve voze zkrátka tak nějak líp. Action nabízí kompletní řešení, které navíc nezruinuje rozpočet.
Nebylo by divu, kdyby se vám do mytí auta v zimě moc nechtělo: Je to přeci jen celkem sisyfovská práce, když pak řidič jednou dvakrát projede sněhem a může vůz mýt kompletně znovu.
Jaro nicméně klepe na dveře a přichází ideální čas naše dvoustopé miláčky pořádně vypucovat, provonět, naleštit a navoskovat. Což nemusí být úplně levná záležitost, pokud automaticky sáhnete po značkových drahých prostředcích.
Nabízí se ale také daleko dostupnější alternativa z oblíbeného diskontního řetězce Action, který se v novém letáku vytasil se spoustou kosmetických potřeb pro auto.
Zaujmout by mohla například 4dílná sada rotačních kartáčů na mytí auta za příjemných 169,90: „Umyjte své auto jednoduše a rychle s touto praktickou sadou vodních kartáčů. Díky třem různým kartáčům a dlouhé násadě se snadno dostanete i na hůře přístupná místa. Stačí připojit k zahradní hadici a můžete se pustit do práce. Ideální na ráfky, okna i lak,“ slibuje prodejce.
Průzračnému světlu určitě pomůže také leštidlo a tmel na světlomety Valma za 59,90. Interiér zas poděkuje houbě na čištění palubní desky za lidových 19,90 a na zevnějšek by se mohl hodit také odstraňovač škrábanců Valma za 59,90.
V nabídce dále nalezneme také potřebný vosk a leštidlo na auto C&C za 72,90 a spoustu dalších potřeb.
Dejte ale pozor: Nezapomeňte, že mytí auta není činnost, kterou byste mohli provádět jen tak kdekoliv. Pokud začnete auto šampónovat a oplachovat jen tak na zahrádce, můžete se tím dopustit přestupku kvůli znečištění životního prostředí.