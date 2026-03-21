21. 3. 2026 – 14:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu
zdroj: Profimedia
Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem, píše agentura Reuters.

Země v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Podle dřívějšího vyjádření italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho má prohlášení politický, nikoli vojenský charakter.

Prohlášení ve čtvrtek podepsaly Británie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Japonsko. V pátek se kromě Česka přidaly také Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rumunsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland a Bahrajn.

V reakci na izraelsko-americké údery, které začaly 28. února, Teherán ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, který je významnou trasou pro vývoz ropy a plynu. Přes průliv bylo před zahájením války převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu. Íránský režim kombinací několika útoků a opakovaného varování plavidlům, že o bezpečném proplutí průlivem rozhodují jeho ozbrojené složky, pohyb obchodních lodí a tankerů výrazně omezil.

"Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad eskalací konfliktu. Vyzýváme Írán, aby okamžitě upustil od svých hrozeb, kladení min, útoků pomocí dronů a střel a dalších pokusů zablokovat průliv pro obchodní lodní dopravu," uvedly státy v prohlášení. Vyzvaly také k okamžitému plošnému zákazu útoků na civilní infrastrukturu, včetně ropných a plynových zařízení.

V pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají. Trump v příspěvku tvrdí, že Spojené státy průliv nepoužívají, přesto jsou podle něj ochotny poskytnout pomoc, pokud o ni budou požádány. Trump v uplynulých dnech žádal evropské členské státy NATO a další země, aby se na zajištění bezpečnosti v průlivu podílely. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce.

Evropa USA Írán doprava ropa diplomacie Izrael lodni boje ČR
Zdroje:
ČTK

