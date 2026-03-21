USA podle Trumpa zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě
21. 3. 2026 – 11:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě.
Na své sociální síti Truth Social to dnes napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Trump vyjmenoval pět cílů, které podle něj USA v nynější válce mají. Jsou jimi celkové oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení íránského obranného průmyslu a likvidace íránského námořnictva, letectva a protivzdušné obrany. Dále ochrana amerických spojenců v regionu, včetně Izraele a zemí Perského zálivu, a zajištění toho, že se Írán "ani nepřiblíží" schopnosti získat jadernou zbraň. Agentura Reuters připomněla, že Trump a jeho administrativa v minulosti předkládali nejen různé cíle, kterých chtějí ve válce dosáhnout, ale i protichůdná vysvětlení, proč USA na Írán zaútočily.
Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem bude pro země, které ho využívají, "snadnou vojenskou operací", napsal Trump. Přestože jsou Spojené státy těmto zemím ochotny pomoci, ve chvíli, kdy bude "íránská hrozba odstraněna", nebude takovéto pomoci vlastně třeba, dodal. Trump v uplynulých dnech žádal evropské členské státy NATO a další země, aby se na zajištění bezpečnosti v průlivu podílely. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli íránským hrozbám útoku téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Ceny plynu a ropy na mezinárodním trhu v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly.