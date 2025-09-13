Vědci varují před nenápadným nočním syndromem!
13. 9. 2025 – 10:00 | Magazín | Žanet Ka
Známý scénář: jdete spát „už v jedenáct“, ale vezmete do ruky mobil a najednou jsou skoro tři ráno. Není to lenost, ale fenomén, kterému se říká revenge bedtime procrastination, tedy pomsta za ukradený čas. Jenže tahle pomsta dopadá hlavně na nás samotné.
Když noc voní svobodou
V Číně pro to mají termín „pomsta za spánek“. Vznikl mezi studenty a kancelářskými pracovníky, kteří přes den neměli ani minutu pro sebe. Noc se pro ně stala oknem svobody, chvílí, kdy konečně nejsou jen dcerou, kolegyní nebo pečovatelkou, ale zase sami sebou.
A tak se rodí rituál: „ještě jeden díl seriálu“, „jen pět minut na feedu“, „jen tady napíšu kamarádce“. V realitě to znamená hodiny bdění, během nichž si vyzvedáváme čas pro sebe na úkor toho nejcennějšího- spánku.
Kdo jsou noční mstitelé?
Prokrastinace před spaním se může týkat kohokoli, ale některé skupiny jsou náchylnější:
- Studenti a mladí profesionálové, kteří přes den zvládají školu, brigády i první kariérní kroky.
- Ženy mezi mnoha rolemi, které po práci a péči o děti hledají večer chvilku jen pro sebe.
- Noční sovy, jejichž vnitřní hodiny se přirozeně posouvají do noci.
- Lidé s ADHD, pro něž je práce s časem a pozorností složitější.
Společný jmenovatel? Během dne prostě není dost prostoru na osobní radosti.
Když se pomsta obrátí proti nám
Vědci z Utrechtské univerzity popsali, že většina lidí odkládá spánek dobrovolně, i když vědí, že se ráno nevyspí. Pocit svobody totiž přebije hlas rozumu.
Jenže daň je vysoká. Už po pár „ukradených“ nocích přichází podrážděnost, problémy se soustředěním, výkyvy nálad. Po týdnech tělo i mysl naráží na své limity. Harvard Medical School připomíná, že chronický nedostatek spánku zvyšuje riziko obezity, cukrovky, vysokého tlaku, srdečních chorob i mrtvice.
A tím to nekončí, únava nás dělá konfliktnějšími. Můžeme být podráždění na děti, necitliví k partnerovi, nepříjemní v práci. To, co mělo být malou osobní revoltou, se stává minou v každodenních vztazích.
Proč je tak těžké přestat?
Psychologové upozorňují, že nejde o slabou vůli. Večer se kombinuje několik faktorů:
- únava oslabuje sebekontrolu,
- digitální obsah je navržený tak, aby nás držel vzhůru,
- světlo z obrazovek tlumí produkci melatoninu- hormonu spánku,
- a mozek, vyčerpaný stresem, hledá rychlé dávky dopaminu v podobě „scrollování“ nebo seriálů.
Jak noční mstu zastavit
Budujte rutinuChodit spát a vstávat ve stejnou dobu i o víkendech. Posouvejte režim postupně, třeba o 15 minut dřív každé dva tři dny.
Digitální půstAspoň hodinu před spaním odložte mobil i notebook. Dejte přednost knize, sprše, meditaci, krátké procházce.
Pozor na kofein a cvičeníKávu si dopřejte naposledy odpoledne. Intenzivní trénink si nechte na čas aspoň tři hodiny před spaním.
Technika pěti minutNemůžete se přimět lehnout? Slíbených pět minut bez telefonu často stačí, aby přišlo usnutí.
Vyhledejte odborníkaPokud vás bdění trápí dlouhodobě, může jít i o poruchu spánku. Neodkládejte konzultaci s lékařem.
Najděte si čas pro sebe ve dne
Odkládání spánku je jen symptom. Pravá příčina? Nedostatek prostoru pro radost a odpočinek během dne. Time management koučové radí:
- dělejte si mikropřestávky, třeba na hudbu nebo dechová cvičení,
- zapište si i radosti mezi priority- kávu s kamarádkou, sport, čtení,
- spojte nutné s příjemným- úklid s podcastem, cestu do práce s audioknihou.
Když je den poskládaný i z drobných radostí, touha „pomstít se noci“ slábne.
Kontrolní checklist: jste noční prokrastinátor?
- Usínáte později, než jste chtěli, a vždy „jen o kousek“.
- Víte, že musíte brzy vstávat, ale stejně sjíždíte feed.
- Noční hodiny trávíte online zábavou, i když byste mohli spát.
- Spíte méně několik dní v týdnu.
- Chování už ovlivňuje vaše vztahy, práci nebo náladu.
Pokud jste si odškrtli aspoň tři body, je čas na změnu.
Závěrem
Noční prokrastinace je sladká vzpoura proti času, který nám přes den chybí. Ale svoboda, kterou přináší, je jen iluze. Opravdová síla spočívá v tom, když se naučíme najít si chvíle pro sebe za bílého dne a dopřejeme tělu to, po čem touží nejvíc: klidný spánek.