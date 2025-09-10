Delší spánek, ale kratší dny: blíží se změna času
10. 9. 2025 – 15:30 | Zprávy | Žanet Ka
Hodinu navíc v posteli, ale také tma už v pět odpoledne. V říjnu nás čeká tradiční přechod na zimní čas. Přinášíme přehled, kdy přesně se hodiny posouvají, co to přináší a proč se o zrušení střídání času stále jen mluví.
Jako každý rok, jednu říjnovou noc ze soboty na neděli nás čeká tradiční změna času. Ručičky hodinek se tentokrát posunou o hodinu zpět ze 3:00 na 2:00. Díky tomu si 26. října 2025 užijeme o hodinu delší spánek, ale také se zkrátí odpoledne a brzké stmívání připomene, že zima je už opravdu za dveřmi.
Proč se čas vlastně mění?
Sezónní střídání času má v Evropě více než stoletou tradici. Poprvé bylo zavedeno v době první světové války, znovu pak v 70. letech minulého století kvůli ropným krizím a snaze šetřit elektřinou. Myšlenka byla jednoduchá: využít co nejvíce denního světla.
Jenže dnešní technologie, LED žárovky a non-stop provoz měst z úspor udělaly spíš symbol. Statistiky ukazují, že energetický přínos je minimální, zatímco lidé čelí každoročně narušení biorytmu.
Co na to zdraví?
Odborníci se shodují, že právě přechody z letního na zimní čas a zpět dokážou zamíchat s naší psychikou i tělem.
- Narušení spánku a biorytmu- u citlivějších lidí trvá i několik dní, než se tělo srovná s novým režimem.
- Vyšší riziko nehod- statistiky ukazují, že krátce po změně času přibývá dopravních nehod i pracovních úrazů.
- Sezónní deprese- brzké stmívání může zhoršit podzimní únavu a u citlivějších jedinců vyvolat pocity smutku či úzkosti.
„Akutní přechod mezi letním a zimním časem má významné riziko pro veřejné zdraví a bezpečnost. Dochází ke zvýšenému výskytu deprese, dopravních nehod a kardiovaskulárních onemocnění.“
– American Academy of Sleep Medicine (2020),PMC
Psychologové proto doporučují přechod nepodceňovat: chodit spát o něco dříve už pár dní předem, využívat světlo během dne a dopřát si pohyb venku.
„Při přechodu na letní čas možná jít trochu dříve spát, aby nám ta hodina tolik nevadila. I třeba trochu uspořádat svůj rytmus, co se týče jídla, večeře a podobně.“
– neuroložka Soňa Nevšímalová, Český rozhlas iROZHLAS.cz
Měla už být změna času zrušena?
Evropská unie v roce 2019 přijala návrh zrušit střídání času a nechat každou členskou zemi vybrat si, zda zůstane u letního, nebo zimního. Jenže rozhodnutí se od té doby zaseklo na úrovni jednotlivých států a kompromis stále není na dohled.
Česko dalo najevo, že by preferovalo zimní čas jako standardní, protože je biologicky přirozenější. Dokud se ale nenajde evropská shoda, budeme hodinky posouvat dál, nejspíš ještě několik let.
Prakticky: na co nezapomenout
- Hodinky a budíky si přetočíme ideálně v sobotu 25. října 2025 večer zpět o hodinu.
- Moderní telefony, počítače a chytré hodinky se přenastaví samy v neděli 27. října 2025 ve 3:00 ráno zpět na 2:00.
- Ručně ale bude potřeba změnit čas například na starších spotřebičích nebo v autě.
Závěrem
Změna času se může zdát jako maličkost, ale dotýká se každého z nás. Pro jedny vítaná hodina spánku navíc, pro druhé nepříjemný zásah do biorytmu. Ať už patříte do kteréhokoliv tábora, letošní posun hodin je jistý.