Kapela Kryštof oznamuje konec! Richard Krajčo: "Nejsem superman"
13. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Zdraví je na prvním místě a pokračovat v tvorbě momentálně nejde.
Kdo by si rád poslechl, jak zpívá Richard Krajčo, a zažil atmosféru živého koncertu skupiny Kryštof, musí si velmi pospíšit. Kapela má totiž v plánu ještě čtyřikrát koncertovat v září... A pak dlouho nic.
Zpěvák a frontman si o plánech a výhledu do budoucna promluvil v pořadu ShowTime. Tam prozradil, že za pauzou stojí především zdraví.
„Mívám panické ataky. Dlouhodobě se s tím snažím pracovat, protože kdybych se nesnažil, pravděpodobně bych už nemohl vylézt na pódium. To totiž byly okamžiky, kdy to začalo,“ svěřil se.
„Myslel jsem, že jsem nezničitelný superman, ale tak to skutečně není. A tak jsem sám sobě i celé kapele naordinoval dvouletou koncertní pauzu,“ uvedl.
Dovolenou přeruší jen na vánoční koncerty, které už jsou v plánu dlouho a rušit je by proto bylo až moc velké peklo, jinak ale hodlá především odpočívat, nabírat síly a hlavně dát do kupy polámanou duši.
Psychické problémy se s ním totiž táhnou už nějaký ten pátek: „Začalo to asi před 7 až 8 lety, v tom největším pracovním vytížení, které jsem v té době zažíval. Asi to hodně pramenilo z toho stresu a přepracování,“ zmínil již dříve pro eXtra.cz.
Při koncertním tichu bude kapela mít navíc čas v klidu a pohodě dotočit plánovanou desku: „Pojedeme točit desku do Anglie a na jaře ji pravděpodobně v Itálii dotočíme,“ dodal Krajčo.