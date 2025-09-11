Nová svědectví víří starou kauzu. Jiří Kajínek dlouho svobodný nezůstal
11. 9. 2025 – 10:00 | Zprávy | Žanet Ka
Jiří Kajínek je už více než rok zcela volný muž, jeho sedmiletá podmínka skončila v květnu 2024. Jenže kauza, která ho provází tři dekády, se znovu rozvířila. Přeživší střelby Vojtěch Pokoš po letech promluvil a do příběhu nejznámějšího českého vězně přidává opět rozpory.
Třicet let starý příběh, který měl být pohřben v archivech justice, se znovu rozhořel. Vojtěch Pokoš, jediný přeživší střelby z roku 1993, po letech mlčení vystoupil z ticha. Jeho slova ale nepřinesla klid ani jistotu, naopak. Rozpory v jeho vyprávění působí jako benzin na oheň a kolem Jiřího Kajínka se opět začínají stahovat bouřlivé mraky pochybností.
Svědek, který přežil, a mlčel
Pokošova výpověď kdysi rozhodla. Na základě jeho slov byl Jiří Kajínek poslán na doživotí. A právě proto působí dnešní rozporuplné odpovědi tak výbušně. Novinář Josef Klíma upozorňuje na nesoulad s jeho dřívějšími výroky. „Ozval se sám, z Rakouska, přijel do Prahy. Považoval jsem za slušnost mu dát prostor, aby se vyjádřil. Co na to říkám? Nijak to nehodnotím, to ať si posoudí sami diváci. Od toho tu nejsem,“ sdělil Josef Klíma pro eXtra.cz k ukázce ze svého pořadu Jak jsem přežil devadesátky. Spolu s Jankem Kroupou vždy připomínali vazby policistů na obě strany sporu. Najednou se ukazuje, že ani po desítkách let nemusí být pravda tak pevná, jak jsme si mysleli.
Kajínek vrací úder
Jiří Kajínek reaguje s typickou tvrdostí: trvá na své nevině a tvrdí, že svědek byl k výpovědi donucen. „Všichni víme, kdo to doopravdy udělal,“ prohlašuje a staví se do role muže, kterého justice obětovala, aby příběh mohl mít jasný konec. Jenže žádný konec nepřišel. Každý Pokošův nový výrok znovu otevírá dveře k otázkám, které nikdy nepřestaly strašit veřejnost.
Rok svobody, ale ne bez stínů
Právně je Kajínek už čistý. V květnu 2024 mu skončila sedmiletá podmínka, která následovala po milosti prezidenta Miloše Zemana. Během těch let sice neunikl pozornosti- vysloužil si pokutu za vystoupení na podiu s maketou samopalu a párkrát měl oplétačky na silnici- rychlou jízdu a nehodu- ale nic z toho nespáchal jako trestný čin, který by ho poslal zpět za mříže. Podmínku uzavřel, ale dlouho svobodný nezůstal- symbolicky to oslavil svatbou se svou dlouholetou partnerkou Magdou. Pokud by v budoucnu spáchal zločin, čekala by ho běžná sazba podle trestního zákoníku.
Kauza, která neumí zestárnout
Kajínek zůstává fenoménem. Jeho jméno zná celé Česko, jeho tvář inspirovala filmy, knihy i podcasty. Pro jedny je symbolem nespravedlnosti, pro druhé nebezpečným zločincem. Ať už stojíte na kterékoliv straně, kauza nepřestává fascinovat. Pokošova slova, vyslovená po třech dekádách, jen dokazují, že některé příběhy neumí zestárnout.
Jak fungovala Kajínkova milost
- 2017- prezident Miloš Zeman mu prominul doživotní trest, ale jen podmíněně.
- Podmínka 7 let- Kajínek nesměl spáchat trestný čin, jinak by se vrátil do vězení na doživotí.
- Incidenty- maketa samopalu na jevišti, dopravní přestupky, řešilo se, zda neporušil podmínku.
- Květen 2024- podmínka skončila, Kajínek je zcela volný muž.