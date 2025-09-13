Dnes je sobota 13. září 2025., Svátek má Lubor
Počasí dnes 20°C Déšť

Výročí, která připadají na sobotu 13. září

13. 9. 2025 – 10:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Výročí, která připadají na sobotu 13. září
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Sobota 13.září je 256. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 109 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1947 (31,0 stupně C) a nejnižší v letech 1856 a 1860 (5,8 stupně C).

Svátek má Lubor. Je to staročeské jméno, které znamená "libý, líbezný". K jeho známým nositelům patří tanečník Kvaček, nakladatel Maťa nebo již zesnulý herec Tokoš.

Narozeniny slaví:

skladatel Luboš Sluka (1928)

bývalý kostarický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Óscar Arias (1940)

spisovatel Jaroslav Vejvoda (1940)

japonský architekt Tadao Ando (1941)

slovenský fotbalista Ján Geleta (1943)

britská herečka Jacqueline Bissetová (1944)

francouzský šéfkuchař Alain Ducasse (1956)

britský bubeník Zak Starkey (1965)

německá lékařka a herečka Maria Furtwänglerová (1966)

americký běžec a čtyřnásobný olympijský vítěz Michael Johnson (1967)

britská módní návrhářka Stella McCartneyová (1971)

chorvatský tenista Goran Ivanišević (1971)

herec a scenárista Marek Daniel (1971)

politik Martin Půta (1971)

italský fotbalista Fabio Cannavaro (1973)

novinářka Nora Fridrichová (1977)

politik Jan Paparega (1981)

Tagy:
ČR mix kalendárium 13. září
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Vědci varují před nenápadným nočním syndromem!

Následující článek

Vědci varují: Supervulkány jsou časované bomby a jeden je i v Evropě

Nejnovější články