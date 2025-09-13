Výročí, která připadají na sobotu 13. září
13. 9. 2025 – 10:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 13.září je 256. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 109 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1947 (31,0 stupně C) a nejnižší v letech 1856 a 1860 (5,8 stupně C).
Svátek má Lubor. Je to staročeské jméno, které znamená "libý, líbezný". K jeho známým nositelům patří tanečník Kvaček, nakladatel Maťa nebo již zesnulý herec Tokoš.
Narozeniny slaví:
skladatel Luboš Sluka (1928)
bývalý kostarický prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Óscar Arias (1940)
spisovatel Jaroslav Vejvoda (1940)
japonský architekt Tadao Ando (1941)
slovenský fotbalista Ján Geleta (1943)
britská herečka Jacqueline Bissetová (1944)
francouzský šéfkuchař Alain Ducasse (1956)
britský bubeník Zak Starkey (1965)
německá lékařka a herečka Maria Furtwänglerová (1966)
americký běžec a čtyřnásobný olympijský vítěz Michael Johnson (1967)
britská módní návrhářka Stella McCartneyová (1971)
chorvatský tenista Goran Ivanišević (1971)
herec a scenárista Marek Daniel (1971)
politik Martin Půta (1971)
italský fotbalista Fabio Cannavaro (1973)
novinářka Nora Fridrichová (1977)
politik Jan Paparega (1981)