Ve vašem dokumentu může být zakázaný obsah

Začínající čínská spisovatelka Miffy Guová jednoho červnového rána jako obyčejně klikla na rozsáhlý on-line dokument, v němž si ukládala nepublikované kapitoly svého románu na pokračování. To, co následovalo, v milionech čínských uživatelů internetu brzy vyvolalo strach a frustraci z nejnovějšího zásahu vlády do jejich on-line života.

Místo toho, aby Guová soubor bez problémů otevřela, zobrazila se jí varovná zpráva: „Tento dokument může obsahovat zakázaný obsah. Přístup byl pozastaven.“ „Zděsila jsem se, napsala jsem více než milion slov a nemohla jsem se k textu dostat,“ řekla Guová. Software, který na psaní používala, byl klasický program pro zpracování textu WPS, který je součástí nejstahovanějšího balíku kancelářských aplikací vyráběných v Číně, píše list The Wall Street Journal. Během několika následujících dní se panika, která ji zprvu zachvátila, změnila v hněv, když se snažila znovu získat přístup ke své práci a bojovala s firmou Kingsoft, která je výrobcem tohoto softwaru. Nejprve zkoušela kontaktovat zákaznickou linku společnosti Kingsoft. Později jí zavolal sám zaměstnanec společnosti WPS a sdělil jí, že soubory jsou obvykle uzamčeny poté, co v nich algoritmy najdou zakázaná klíčová slova. Pracovník jí poté nabídl, že ji seznámí s čínskými pravidly kybernetické bezpečnosti, to ale odmítla. O svou frustraci se podělila na jednom z diskusních fór pro spisovatele, odkud se její příběh rozšířil na čínskou sociální platformu Weibo. Brzy se popis její zkušenosti vyšplhal na přední příčky nejsledovanějších témat na této síti, protože stále více uživatelů vyjadřovalo šok a rozhořčení nad tím, s čím se mladá spisovatelka setkala. „Kdo chce být neustále sledován, když něco píše? Je to program na úpravu textu, ne policie,“ zněl jeden z komentářů. Všudypřítomná cenzura V čínském kyberprostoru je cenzura všudypřítomná. Cenzoři i speciální algoritmy cenzurují jakýkoli obsah, který úřady považují za nežádoucí, a to i v případě, že je součástí soukromých konverzací. Příběh Guové však ukázal, že kontrola se přesunula i na nové území - soukromé texty, které mohou, ale nemusejí být určeny veřejnosti. Rozhořčení uživatelů mimo jiné dokazuje, že mnoho Číňanů si přeje zachovat určitou míru soukromého prostoru, do kterého nebude mít přístup kontrola komunistické strany. Incident také oslabil důvěru veřejnosti ve společnost Kingsoft, jejíž kancelářský software lidé používají na 570 milionech stolních počítačů a mobilních zařízení po celém světě, převážně však v Číně. Společnost Kingsoft v pondělí vydala prohlášení, že omezila přístup třetích stran k on-line dokumentu, který porušoval čínská pravidla kyberprostoru. Firma se však o spisovatelce nezmínila jménem, ani se nezabývala jejím tvrzením, že jí byl zablokován přístup k vlastnímu dokumentu. V dalším prohlášení se společnost Kingsoft ohradila proti tvrzení, že zasáhla do souborů na pevném disku uživatele. Společnost uvedla, že podle čínských předpisů o kybernetické bezpečnosti je povinna zkoumat a schvalovat dokumenty připojené přes internet a že tak činí pomocí šifrování, které chrání soukromí uživatelů. Detailní popis polibku raději škrtnout Čínská vláda již léta přenechává zajištění cenzury internetu technologickým společnostem, přičemž stanovuje přísné pokyny pro obsah a ukládá platformám povinnost zajistit, aby je jejich uživatelé dodržovali. Společnosti, které při kontrole svých uživatelů selžou, čelí vysokým pokutám a někdy jim hrozí i nucené ukončení činnosti. Zatímco na čínských sociálních sítích a zábavních webech je cenzura častým jevem, ve světě pracovních softwarů jsou zásahy mnohem méně časté. Když se minulý týden WPS dostal na vrchol žebříčku trendů na Weibo, ředitel společnosti Kingsoft, který se podílel na vývoji programu, ve svém příspěvku poznamenal, že je to poprvé, co se značka ocitla v takové pozici. Spisovatelka Guová napsala, že se ve svém románu vždy vyhýbá politice a hlubším popisům. Její kapitoly totiž vydává oblíbená internetová stránka pro beletrii, která je velmi přísná, co se týče choulostivého obsahu. Jednou Guovou dokonce požádala, aby v textu zmírnila detailní popis polibku. Guová přístup k dokumentu získala tři dny po incidentu. Zaměstnanec společnosti Kingsoft se jí telefonicky omluvil a uvedl, že zařízení na cenzuru obsahu udělalo chybu. Nikdy jí však nesdělili, co v jejích zápiscích blokaci vyvolalo. Mohlo by vás zajímat Kdo dává přednost servilitě a penězům, a kdo svobodě a demokracii?

Čína žádá občany, aby nahlašovali porušování národní bezpečnosti, nabízí za to finanční odměnu

Mladí Číňané utíkají z byznysu na pole. Zemědělství se učí podle videí