Kdo dává přednost servilitě a penězům, a kdo svobodě a demokracii?

Díl nazvaný "Band in China" (Kapela v Číně), který byl mimochodem odvysílán právě den po 70. výročí založení Čínské lidové republiky, kritizuje jak vnitřní poměry v Číně, tak i podlézavost západních podnikatelů, kteří se snaží dostat na místní trh a udržet se. V epizodě se tak objevují například scény, kdy se jedna z hlavních postav Stan Marsh a jeho přátelé snaží prorazit s filmem o své kapele na čínském trhu, a dostávají se proto do groteskních situací, kdy je cenzuruje jak jejich manažer, tak přímo čínští úředníci.

V další lince příběhu se pak Stanův otec Randy Marsh rozhodne rozjet v Číně prodej marihuany ze své farmy. Na letišti je ale zatčen a končí v čínském táboře, kde je svědkem bití a popravování vězňů, nebo je nucen číst prohlášení o tom, že je "hrdým členem komunistické strany" a že "strana je více než jednotlivec".

Ve vězeňských kobkách se rovněž setkává s Medvídkem Pú, který je v Číně nežádoucí postavičkou, protože již od roku 2013 je internet plný vtipů, že momentální čínský prezident Si Ťin-pching vypadá právě jako roztomilý méďa od Kryštůfka Robina. Díky tomu se obrázky s Púem na internetu někdy používají jako symbol vzdoru vůči čínské diktatuře.

Kontroverzní epizoda se pochopitelně dočkala rychle odezvy. Celý seriál byl v Číně obratem zakázán a smazán. Stejně tak byl na čínském internetu zablokován i další obsah související s pořadem. Autoři South Parku Trey Parker a Matt Stone si z toho ale příliš těžkou hlavu nedělali a obratem zveřejnili parodickou omluvu, kde se ještě více vysmáli čínským cenzorům a americkým firmám, které jejich tlaku ustupují.

"Stejně jako NBA vítáme čínské cenzory v našich domovech a našich srdcích. Také milujeme peníze více než svobodu a demokracii. Si rozhodně nevypadá jako Medvídek Pú. Nalaďte si ve středu v deset naší třístou epizodu. Ať žije skvělá Komunistická strana Číny! Ať je letošní podzimní sklizeň čiroku hojná! Už jsme v pohodě, Číno?"

Tato epizoda South Parku rozhodně nemohla přijít v lepší době, protože jako naschvál se po jejím odvysílání rozjely stále silně rezonující kauzy řešící servilnost americké basketbalové ligy NBA (na což i narážejí autoři seriálu ve své "omluvě") a videoherní společnosti Blizzard vůči Číně.

Na NBA hněv čínských sponzorů, úřadů a fanoušků dopadl obzvlášť mocně - a to stál na začátku jenom jeden krátký tweet. Daryl Morey, generální manažer týmu Houston Rockets, na svém soukromém twitterovém účtu sdílel, že podporuje boj za svobodu v Hongkongu, kde se momentálně již několik měsíců konají obří protičínské protesty.

Morey sice tweet nakonec smazal, ale pro NBA, pro kterou je byznys v Číně jeden z klíčových, už bylo pozdě. Houston Rockets se staly pro čínské fanoušky, partnery a sponzory nežádoucí. Místní sportovní kanály se rozhodly přerušit vysílání jejich zápasů a Čínská basketbalová asociace s týmem přerušila veškeré vazby.

NBA následně udělalo přesně to, čemu se vysmívají autoři South Parku. Začalo se vůči Číně chovat zoufale servilně. Daryl Morey se za svůj tweet omluvil: "Chtěl jsem pouze vyjádřit jednu myšlenku, založenou na jednom výkladu jedné složité události. Od té doby jsem měl tu možnost vyslechnout a posoudit další hlediska."

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives.