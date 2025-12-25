Vánoce za volantem i u lůžka: 15 % Čechů dnes místo oslav pracuje
25. 12. 2025 – 23:37 | Magazín | Žanet Ka
Práce o Vánocích je pro většinu lidí nepředstavitelná, přesto se bez ní společnost neobejde. Která odvětví zůstávají „vzhůru“, kolik lidí musí být v pohotovosti a jaké benefity nabízí firmy těm, kteří vymění štědrovečerní večeři za pracovní směnu?
Zatímco většina z nás v tyto hodiny ladí poslední detaily štědrovečerní tabule, rozsvěcuje stromeček a užívá si klid v kruhu nejbližších, pro zhruba 15 % zaměstnanců v České republice vypadá dnešní den úplně jinak. Místo svátečního klidu slyší pípání skenerů, hluk motorů nebo hlášení v nemocničních chodbách. Práce o Vánocích je pro mnohé nutností, pro jiné posláním, ale pro všechny znamená oběť v podobě času, který nemohou strávit se svou rodinou.
Ti, kteří se nemohou prostě vypnout
Existují provozy, které neznají svátek ani odpočinek. Veřejné služby jako zdravotnictví, policie či hasiči fungují v režimu 24/7 bez ohledu na to, zda je běžná středa nebo Štědrý večer. Právě u těchto profesí je podíl lidí v práci nejvyšší. Jsou to hrdinové dne, kteří jsou připraveni pomoci v momentě, kdy se u jiných stane neštěstí.
„Většina kancelářských profesí se vrací do práce až po Novém roce, ale energetika, IT dohledová centra nebo technické služby se prostě vypnout nedají,“ vysvětluje Michal Španěl z portálu JenPráce.cz. Bez těchto lidí by se běžný chod naší společnosti zastavil – netekla by voda, nesvítila světla a nefungoval by internet, přes který posíláme vánoční přání.
Kurýři a hoteliéři v první linii
Zatímco dříve se na Štědrý den po obědě život ve městech zastavil, dnes je situace jiná. Stále více lidí využívá pohodlí doručovacích služeb až do poslední chvíle. Kurýři se nezastaví ani dnes – rozvážejí poslední zapomenuté dárky z e-shopů nebo čerstvé nákupy na štědrovečerní stůl.
Podobně jsou na tom lidé v cestovním ruchu a gastronomii. Hotely, wellness centra a horské areály zažívají svou hlavní sezónu. Pro číšníky, recepční nebo vlekaře jsou Vánoce jedním z nejnáročnějších období v roce. Místo vlastní pohody se starají o to, aby ta vaše byla dokonalá.
Motivace za hranicí zákona
Ochota pracovat během nejdůležitějšího svátku v roce je přirozeně velmi nízká. Většina lidí vnímá Vánoce jako nedotknutelnou prioritu. Firmy proto musí o své zaměstnance doslova bojovat. Kromě zákonných příplatků, které jsou samozřejmostí, sahají zaměstnavatelé po dalších benefitech:
- Mimořádné finanční bonusy a dárkové poukázky.
- Náhradní dny volna v termínu, který si zaměstnanec vybere.
- Drobné radosti na pracovišti, jako je nadstandardní občerstvení nebo zajištěná doprava domů.
Výjimku tvoří často mladí lidé nebo brigádníci. Pro ně je vidina vyššího výdělku lákavá a jsou ochotni vyměnit večer u pohádek za směnu, která jim výrazně vylepší rozpočet.
Vánoce jako nutnost i oběť
Přes veškeré bonusy a snahu firem zpříjemnit pracovní prostředí zůstává práce na Štědrý den pro většinu lidí spíše nutností. Je to chvíle, kdy se profesionální povinnost střetává s osobní touhou být doma.
Až dnes usednete k večeři nebo budete rozbalovat dárky, vzpomeňte si na ty, kteří v tuto chvíli kontrolují servery, řídí sanitky nebo doručují zásilky. Právě díky jejich nasazení může být náš Štědrý den tak klidný a bezpečný, jak ho máme rádi.