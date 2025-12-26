Dnes je pátek 26. prosince 2025., Svátek má Štěpán
26. 12. 2025 – 6:37 | Zprávy | Anna Pecena

Lidl spouští dvoudenní cenový masakr: maso, alkohol i nářadí
obchod Lidlzdroj: AI DALL-e
Dva dny, desítky slev a zboží, které běžně mizí během hodin. Lidl vytahuje výprodejový trumf a od 27. 12. do 28. 12. láká na maso pod padesát korun, lihoviny se slevou 20 % a techniku se slevami až desítky procent. Kdo přijde pozdě, má smůlu.

Po svátcích se v Lidlu nečeká na Nový rok. Právě naopak. Od 27. do 28. prosince startuje krátká, ale hodně intenzivní výprodejová akce, která míří přesně na to, co lidé po Vánocích nejvíc řeší: jídlo, pití a praktické věci do domácnosti. Leták sází na silné slevy, omezené množství a jasný vzkaz – nakup teď, nebo už nikdy.

Jídlo, které zmizí první

Jedním z taháků jsou kanadské borůvky, které se běžně drží vysoko, teď ale padají na 24,90 Kč za balení se slevou 37 %. Podobně na tom jsou tmavé hrozny bezsemenné za 49,90 Kč, což znamená slevu 28 %. To jsou přesně ty položky, které se z regálů ztrácejí jako první.

Ještě větší pozornost ale budí maso. Vepřová krkovice bez kosti vychází na 84,90 Kč za kilogram, a to po masivní slevě 57 %. Limit je pět balení na nákup, což samo o sobě napovídá, že Lidl čeká nápor. Do košíku se hodí přihodit i chipsy Lay’s za 42,90 Kč nebo balení piva Radegast 12 v osmičce za 159,90 Kč.

Alkohol a silvestrovská jistota

Silvestr je za rohem a Lidl to ví. Na všechny lihoviny platí plošná sleva 20 %, což se týká klasických značek jako Becherovka, Captain Morgan nebo Grant’s. Kdo plánuje oslavu, má ideální chvíli doplnit zásoby a ušetřit pár stovek.

Zaujme i silvestrovská stálice v podobě ohňostroje Klíovka. Balení s obsahem 643 gramů vyjde na 849 Kč a je určené pouze pro osoby od 21 let. Pro mnoho lidí tradiční nákup, který k poslednímu dni v roce prostě patří.

Technika a domácnost za polovic

Vedle potravin se v akci objevuje i nářadí a domácí technika. Úhlová bruska Parkside 2 000 W je zlevněná o 42 % na 799,90 Kč. Ještě výraznější slevu má leštička Parkside, která spadla o 49 % na rovných 500 Kč. K tomu univerzální kuchyňský drtič Silvercrest za 169,90 Kč nebo cestovní fén za stejnou cenu po slevě 37 %.

Celá akce platí pouze dva dny, od 27. do 28. prosince, a některé položky jsou jasně označené jako limitované množstvím. Pokud tedy někdo plánuje povánoční nákup, tohle je přesně ten moment, kdy se vyplatí vstát dřív než ostatní.

