Chytrý telefon na toaletě: nevinný zlozvyk, který vás může mrzet
21. 12. 2025 – 9:41 | Magazín | Žanet Ka
Toaleta je pro mnohé posledním útočištěm před shonem dne. Pokud tam ale trávíte čas procházením sociálních sítí, riskujete víc než jen ztrátu času. Přinášíme vám pohled lékařů na souvislost mezi smartphony a hemoroidy i jednoduché tipy, jak si své soukromí užít, aniž byste ohrožovali své zdraví.
Pokud se zdá, že muž zmizel na čtvrt hodiny, s největší pravděpodobností právě prochází telefon v ústraní koupelny. Ani ženy však nezůstávají pozadu a často využívají porcelánovou mísu jako útočiště pro odpočinek se svým chytrým zařízením v ruce. Ačkoliv se to může zdát jako neškodný způsob, jak získat pár minut pro sebe, odborníci varují, že tento zvyk může mít nepříjemné zdravotní následky.
Moderní fenomén v číslech
Podle nedávných údajů z Německa používá chytrý telefon na toaletě v průměru 54 % dospělých. Statistiky ukazují, že muži jsou k tomuto zvyku náchylnější (58 %) než ženy (49 %). Čas strávený v koupelně vyplňují procházením sociálních sítí, kontrolou počasí, hraním her nebo komunikací na seznamkách. Problémem je, že v digitálním světě čas plyne rychleji, a pobyt na toaletě se tak často protáhne na mnohem delší dobu, než bylo původně zamýšleno.
Co říká věda: riziko zvětšených hemoroidů
Trávit tolik času v sedě na toaletě není pro vaše tělo ideální. Někteří odborníci varují, že dlouhodobé sezení v této specifické poloze může podporovat rozvoj zvětšených hemoroidů. Důvodem je trvalý zvýšený tlak na cévy v oblasti konečníku, který vzniká v důsledku sedící polohy a uvolnění svalů pánevního dna.
Nedávná americká studie týmu pod vedením Trishi Pasrichy z Harvard Medical School, publikovaná v časopise PLOS One, tuto souvislost naznačuje. Průzkumu se zúčastnilo 125 dospělých, u nichž byly hemoroidy zjištěny kolonoskopií. Výsledky ukázaly zajímavá data:
- 66 % dotázaných používalo na toaletě telefony.
- Z těchto uživatelů strávilo na toaletě více než 5 minut celých 37 %.
- U lidí, kteří telefony nepoužívali, trávilo na toaletě více než 5 minut pouze 7 % osob.
Kritický pohled: je souvislost skutečně prokázána?
Ne všichni odborníci jsou však o jednoznačném vlivu chytrých telefonů přesvědčeni. Gastroenterolog Ulrich Tappe považuje zmíněnou studii za metodologicky slabou. Upozorňuje, že kolonoskopie má v diagnostice hemoroidů své limity a že studie nezohledňuje mnoho dalších klíčových faktorů. Zvětšené hemoroidy se vyvíjejí dlouhodobě, a proto by k potvrzení jasné souvislosti bylo zapotřebí sledování v řádu let, nikoliv pouze krátkodobý snímek.
Hemoroidy jsou ve skutečnosti krví naplněné polštářky, které má každý z nás a které pomáhají utěsnit konečník. Problém nastává, až když se zvětší a začnou způsobovat bolest, svědění nebo krvácení. Za těmito potížemi často stojí spíše zácpa, nedostatek pohybu, nadváha nebo strava s nízkým obsahem vlákniny.
jak si chránit zdraví v ústraní
Pokud si svůj čas na toaletě s telefonem nechcete nechat vzít, zkuste se držet rad odborníků:
- Nastavte si časovač: Pokud zapomínáte na čas, nechte si telefonem připomenout, že už v koupelně sedíte příliš dlouho.
- Naslouchejte tělu: Zeptejte se sami sebe, zda na toaletě zůstáváte proto, že je vyprazdňování obtížné, nebo jen proto, že vás zaujal obsah na displeji.
- Změňte polohu: Pro ty z vás, kteří využívají koupelnu jako útočiště pro krátký odpočinek, existuje jednoduchý tip – stačí se posadit na zavřené víko toalety. Tím se zbavíte nadbytečného tlaku na pánevní dno a své soukromí si užijete bez zdravotních rizik.
Všeho s mírou, i digitálního odpočinku
Ačkoliv se pro vás může zdát chvilka s telefonem v ústraní koupelny jako ideální způsob relaxace, vaše zdraví by mělo mít vždy přednost. Dlouhé minuty strávené v sedě na toaletní míse vytvářejí zbytečný tlak na vaše tělo, který se z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit. Zkuste si své digitální rituály dopřát raději v pohodlí křesla nebo na pohovce, kde si skutečně odpočinete bez rizika budoucích obtíží. Pamatujte, že nejlepší prevencí je v tomto případě střídmý přístup a pozornost k signálům, které vám vaše tělo vysílá.