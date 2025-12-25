Richard Tesařík se bude bavit, dokud posluchače nepřestane bavit Yo Yo Band
25. 12. 2025 – 17:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dokud posluchače nepřestane bavit kapela Yo Yo Band, která vznikla před 50 lety, bude se bavit i její lídr Richard Tesařík.
Skupina má od jara do podzimu plný koncertní kalendář a bude pokračovat ve vystupování. Bude se však muset vypořádat s tím, že letos v říjnu nečekaně ve 54 letech zemřel její trombonista Jan Šatra. Tesařík to řekl v rozhovoru s ČTK.
"Budeme si muset najít nového trombonistu, aby odpovídal výkonnostně - i lidsky do kapely zapadl. Honza byl v zákulisí i na jevišti skvělý bavič," uvedl Tesařík.
Půl století na scéně oslavil Yo Yo Band letos v červenci na festivalu Benátská! v Liberci. Zároveň s předstihem připomněl výročí svého frontmana Tesaříka, který právě dnes slaví 80. narozeniny.
"Brali jsme ten koncert spíše jako oslavu výročí Yo Yo Bandu. V mém věku by se už nemělo slavit půl roku dopředu, člověk nikdy neví," uvedl Tesařík, který se musel smířit s tím, že jeho narozeniny splývají s oslavami vánočních svátků. "Sedmdesátku jsem slavil později v Lucerna Music Baru koncertem s hosty, ale letos mám nějaké problémy se zády, tak se do ničeho nehrnu," podotkl.
K 50. výročí vzniku Yo Yo Bandu a osmdesátinám Tesaříka vyšla v listopadu reedice nejúspěšnějšího alba kapely s názvem Karviná z roku 1993. Album přineslo Yo Yo Bandu 150.000 prodaných nosičů, vítězství v České Grammy, časté pouštění hned několika hitů v rádiích a dlouhé koncertní šňůry.
"Na desce Lehkou chůzí, která vyšla předtím, jsou také pěkné věci, ale bylo to v takové nešťastné době, kdy se moc desky neprodávaly. Ale Karviná měla více hitů a prostě se trefila," konstatoval Tesařík.
Kapela zkušených hudebníků, která se prezentovala nadhledem a humorem, k titulní písni natočila dodnes oblíbený videoklip. "Byla to legrace, natáčeli jsme ho i na Kanárských ostrovech, jsou tam směšné scény. Ale je to vlastně smutná a krásně zaranžovaná píseň se skvělým textem Ivana Hlase," připomněl Tesařík.
Vedle Karviné opěvuje Yo Yo Band v dalších hitech Kladno nebo Rybitví, ale rodnou Ostravu zatím Tesařík do textů nezahrnul. "Ostrava se špatně zpívá, s Ostravou uměl pracovat Petr Bezruč. Kladno je takové úderné slovo a Karviná tam má zase to pro zpěváka dobré dlouhé á," uvedl Tesařík.
Yo Yo Band byl založen v roce 1975 bratry Richardem a Vladimírem Tesaříkovými, Ondřejem Hejmou a Juliem Novotným-Kuzmou. Původně vokální kvartet zaměřený na gospel a spirituály se postupně vyvinul v kapelu kombinující reggae, latino a funkové prvky. Největší úspěchy kapela zaznamenala v 90. letech s hity jako Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno. Album Karviná nahrané v roce 1993 ve studiu Sono je čtvrtým řadovým albem kapely a získalo tři ceny České Grammy (dnešní hudební ceny Anděl), včetně Skladby roku za píseň Rybitví.