Aktualizováno: Válka na Ukrajině, den 12. Od začátku války zemřelo 406 ukrajinských civilistů, 27 dětí

(AKTUALIZOVÁNO, 18:55) Na Ukrajině od začátku ruské invaze zemřelo doposud 406 civilistů, z toho 27 dětí. Dalších nejméně 801 lidí podle prověřených údajů utrpělo zranění.

Od začátku ruské agrese na Ukrajině zahynulo nebo utrpělo zranění přinejmenším 1207 civilistů. Mezi zemřelými je 27 dětí. Oznámil to dnes v Ženevě Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva s upozorněním, že skutečný počet postižených civilistů bude mnohem větší.

V předchozí informaci zveřejněné v neděli Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva informoval o 364 mrtvých civilistech. Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová týž den uvedla, že boje si dosud vyžádaly životy 38 dětí a dalších 71 bylo zraněno.

Zástupce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak dnes na twitteru napsal, že po ruských útocích zůstalo na Ukrajině více než 900 obcí bez dodávek elektřiny, vody a tepla. Poškozeno nebo zcela zničeno je 202 škol, 34 nemocnic a na 1500 obytných budov. Podle sdělení ministerstva energetiky nemá v zemi elektrický proud 646 000 obyvatel a 130 000 nemá plyn.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes podle agentury Reuters potvrdila sedm útoků na zdravotnickou infrastrukturu na Ukrajině od začátku ruské invaze. To je o tři více než údaj, který organizace sdělila v neděli. V dnešní informaci WHO dodala, že dva další útoky na zdravotnické cíle jsou hodnocené jako možné.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:00) Kreml dnes oznámil požadavky k ukončení války. Ukrajina musí změnit svou ústavu tak, aby zaručila, že se nepřipojí k žádnému „bloku“, což znamená NATO či EU. Ukrajina musí uznat Krym jako součást Ruska a východní separatistické regiony jako nezávislé. Agentuře Reuters to řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva je připravena boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto požadavky splní.

The Kremlin has announced its demands for ending the war in Ukraine:

-Ukraine must change its constitution to guarantee it won't join any "blocs", i.e. NATO + EU.

-Must recognise Crimea as part of Russia.

-Must recognise the eastern separatist regions as independent.