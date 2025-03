Musí mít nervy z oceli. Přemek Forejt o expříteli Evy Burešové: "Je to jak s těžkou nemocí"

Nejdřív za ruku se slovenským cyklistou, teď zas tělo na tělo s bývalým. Přemek Forejt ale zachovává ledový klid.

Známý šéfkuchař Přemek Forejt má v poslední době docela veselo. Nejdřív musel snášet smršť mediální pozornosti, kterou na sebe přitáhla jeho partnerka Eva Burešová, když se v noci procházela ruku v ruce se svým tanečním partnerem Peterem Saganem.

„Není co komentovat. Šla jsem do auta pro cigarety, Peter mi šel naproti, chytil kolem ramen a pak mi dal ruku. Během celé show jsme všichni velmi kontaktní a myslím, že je to známá věc. Nic víc se nestalo a nestane.“ vysvětlovala to Eva.

„Jediné špatné, co na té fotce vidím, jsou pokrčená kolena. To by se Taťáně Drexler nelíbilo,“ prohlásil nevzrušený Forejt o fotkách své milované s nadhledem.

A hned jak se přehnala jedna aférka, přichází druhá. A zase za to může soutěž Let's Dance... Myslíte, že Přemek v koutku duše nelituje, že proti účasti své přítelkyně pořádně neprotestoval?

To samozřejmě musí vědět jen on sám. Tak či tak, na veřejnosti zachovává klidnou hlavu. A to i ve chvíli, kdy se jeho vyvolená pravidelně stýká s Matyášem Adamcem, se kterým v minulosti tvořila pár – teď spolu totiž tančí Let's Dance a potřebují trénovat a pilovat choreografii, takže Adamec je najednou jak nový člen rodiny.

„Na začátku jsem si říkal, že je to jako s těžkou nemocí, ale nakonec jsem se s tím naučil žít. Teď to beru jako něco, co k nám prostě patří,“ komentoval novou situaci Forejt v rozhovoru pro televizi Markíza. Opodál stojící Adamec rozptýlil veškeré pochybnosti: „To mluvil o mně,“ hlásil.