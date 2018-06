Václav Klaus a jeho mutant

Nejmenování kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí chce místopředseda dnes jmenované vlády Jan Hamáček řešit jednáním. Podáním kompetenční žaloby na prezidenta by podle něho jenom zafixoval aktuální spor.

Kvůli zamezení šíření prasečího moru na západ by bylo potřeba kolem dálnic v postižené oblasti Česka dobudovat podle Ředitelství silnic a dálnic 186 kilometrů vysokopevnostních plotů. ŘSD je připraveno to udělat letos za vlastní peníze.

Ústavní soud zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát by proto měl i po 1. červenci poskytovat restituentům náhradní pozemky, nejen finanční odškodnění. Zrušení novely schválené v roce 2016 úspěšně navrhla skupina 18 senátorů.

O porušení podmínek amnestie, které znamená návrat do vězení, by měly jednat a rozhodovat soudy, není to jen kompetence prezidenta. Výklad a uplatňování jednoho z článků amnestijního rozhodnutí bývalého prezidenta Václava Klause dnes ujasnil Ústavní soud.

Letošní úroda ovoce by měla meziročně vzrůst o 55 procent na nadprůměrných 185 184 tun. Sady v tomto roce nepostihly jarní mrazy, které sklizně výrazně srazily v letech 2016 a 2017.

Řidič dodávky včera v Amsterodamu záměrně najel do vstupu do redakce největšího nizozemského deníku De Telegraaf. Vůz následně zapálil, jak ukazuje video z bezpečnostních kamer, které list zveřejnil.

Známý slovenský jazzový a rockový hudebník Fedor Frešo dnes náhle zemřel, bylo mu 71 let. Informovala o tom slovenská média. Agentura TASR s odvoláním na rodinu napsala, že zemřel odpoledne, ale přesná příčina skonu zatím není známa. Portál listu Dennik N se zmínil o selhání srdce.

Spojené státy vyzývají pod hrozbou sankcí ostatní země světa, včetně svých spojenců, aby zcela ukončily do 4. listopadu dovoz íránské ropy. Učinily tak v souvislosti s odstoupením USA od mezinárodní jaderné dohody s Íránem

Oprávnění vysokých škol k zajišťování některých nynějších studijních programů se zřejmě prodlouží zhruba o pět let. Sněmovna dnes zrychleně už v prvním čtení schválila poslaneckou novelu vysokoškolského zákona, která to umožní.

