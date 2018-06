Na alkohol jsou i bodliny krátké

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Piju, dokud nepadnu. A když padnu, piju vleže. Tak nějak zřejmě zněla zásada dvou výtečníků, kteří si před pár dny v německém Erfurtu vyrazili takhle navečer na flám a ztřískali se doslova a do písmene jako zvířata. Nakonec je z rauše museli tahat doktoři, přesněji řečeno veterináři.

Vypadá to jako vajíčko, chutná to jako vajíčko – ale je to ještě mnóóhem lepší, řekli si možná dva ježci v erfurtském Petersbergu, když při nočním tahu narazili na odhozenou, rozbitou – ale hlavně nedopitou – láhev vaječného likéru.

Zvědaví bodlináči si náležitě pošmákli, ale nezůstalo to bez následků. Totálně společensky unavené, ba přímo vytuhlé tvorečky objevila nazítří na dětském hřišti náhodná chodkyně a zalarmovala policii. Zkušení páni detektivové okamžitě vypátrali, co přivodilo mlsným tulákům bezvědomí, a dopravili oba odbourané flamendry do místního zooparku.

Opilí uličníci to měli dost nahnuté, experti na improvizované ježčí záchytce je z toho ale s pomocí infúzí a hlavně láskyplné péče vysekali a postavili je zase na tlapky. Ten větší si užil ještě pořádnou kocovinu, ten menší se ale oklepal celkem rychle.

Ježci jsou na tom prostě jako lidé - pomůže se z toho jenom vyspat, řekla ke stavu obou násosků Heike Maischová z erfurtského zooparku. Problém ježků podle ní je, že kromě hmyzu si rádi dají i ptačí vejce a žloutek jim chutná obzvlášť. A než poznali, že v nalezené flašce je i něco navíc, bylo už pozdě – to už byli zdrátovaní jak motyky.

Až se z toho pichlaví rošťáci vylížou, vypustí je v zooparku do přírody. Tam nepochybně najdou spoustu jiných dobrot, ale na ajrkoňak tady asi hned tak nenarazí.

Mlsní hmyzožravci sice byli dva, ale rozhodně nebyli první svého druhu, kdo se zpumprlíkoval vaječným koňakem, jak zákon káže. Jsou to tři roky, co v nizozemském Arnhemu našli na ulici ježka opilého tak, že se nedokázal už ani stočit do klubíčka. Toho před téměř jistým přejetím také zachránil jeden chodec, který povolal machry z místního útulku. Ti si pichlavého kořalu odvezli a nechali vystřízlivět. I u něj se tehdy prokázalo, že si zavdal na svůj vkus příliš velký hlt vaječného koňaku.

A jaké z toho všeho plyne poučení? Pokud nasáváte v parku nebo na ulici (nedej bože na dětském hřišti, kde se to nesmí), laskavě to po sobě koukejte dopít – i kdyby vám z toho měly slézt nehty. Nenechávejte nikde válet poloprázdné flašky. Nikdy nevíte, k čemu to povede a z koho všeho to může udělat ochmelku. Klidně i z takových statečných nočních rytířů, jako jsou ti dva (na)mazaní raubíři z erfurtského Petersbergu.