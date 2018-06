Jak se pražský starosta rozhodl pohřbít vlastní hnutí

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Iniciativa nezávislých kandidátů Praha sobě, která má v plánu vzít během voleb do zastupitelstva útokem pražský magistrát, zažívá momentálně těžké chvíle. Šéf hnutí Jan Čižinský buď odhalil svou - pro řadu Pražanů nepřijatelnou - tvář, anebo je nezodpovědný ňouma.

Pokud se pohybujete posledního půl roku v Praze, bylo pro vás prakticky nemožné nepřijít do styku s politickým sdružením Praha sobě, které se rozhodlo kandidovat v letošních volbách do zastupitelstva a ovládnout magistrát. Jako uskupení nezávislých kandidátů musí iniciativa nasbírat minimálně sto tisíc podpisů od lidí s trvalým bydlištěm v hlavním městě, jinak se do boje o budoucnost Prahy pustit nemůže.

Praha sobě se do tohoto úkolu pustila skutečně s vervou a svými petičními stánky a dobrovolníky s archy zaplavila město. Na řadě zastávek metra i na každé větší pražské akci se tak dá narazit na jedno i více podpisových míst. Čímž toto sdružení nezávislých kandidátů předčilo snad i snažení neúspěšného uchazeče o post hlavy státu Michala Horáčka, který během sbírání podpisů nutných pro prezidentskou kandidaturu sklidil na sociálních sítích mnoho posměchu za to, že cpal petiční stánky všude, kde se dalo.

Iniciativě se rozhodně v krátké době povedlo přitáhnou velkou pozornost a získat si mezi Pražany řadu příznivců, jež by sdružení Praha sobě rádi viděli ve vedení města. Jenže do potřebné stovky tisíc podpisů stále takřka čtyřicet tisíc chybí. Teď navíc přišla nečekaná rána, která by mohla celé hnutí úspěšně pohřbít. Zasloužil se o ni sám zakladatel a hlavní tvář sdružení Jan Čižinský, momentální starosta Prahy 7 a lidovecký poslanec (jeho členství v KDU-ČSL je od května pozastaveno).

Manželství není pro všechny!

Čižinského jméno se objevilo ve skupině třiceti sedmi poslanců, kteří v pátek 15. června předložili sněmovně velmi kontroverzní návrh na změnu ústavního zákona, jenž se výrazně vymezuje proti lidem s homosexuální orientací. Změnu, která chce do ústavy doslova zavést, že manželství je svazek muže a ženy, inicioval lidovecký poslanec Marek Výborný jako reakci na snahu jiné skupiny poslanců, kteří před nimi podali návrh na novelu občanského zákoníka umožňujícího uzavírat manželství lidem stejného pohlaví.

Tento značně zpátečnický až homofobní návrh, který působí jak z minulého tisíciletí, se neprodleně dočkal silné odezvy, a to právě především v Praze. Vlna ostré kritiky tak dopadla hlavně na Jana Čižinského a jeho hnutí Praha sobě, které je s ním neodmyslitelně spojeno. Celý víkend tak bylo možné na sociálních sítích sledovat rozezlené reakce nejen Pražanů a dnes často již bývalých příznivců Čižinského hnutí.

Ostatně dle nedávného průzkumu agentury Median je 75 procent Čechů pro to, aby lidé stejného pohlaví měli možnost uzavřít manželství. Není tak s podivem, že v Praze, která je tradičně liberálnější než zbytek republiky, Čižinský tvrdě narazil, když se pražští městští liberálové dověděli, že se podepisuje pod výrazně konzervativní návrh.

Mnoho rozhořčených lidí tak například psalo na facebookové stránky Prahy sobě, že se pro ně tímto krokem starosty Prahy 7 staly její členové nevolitelnými. Řada lidí se rovněž dotazovala, zda mohou stáhnout svůj podpis, kterým za těchto podmínek instituci podpořit nechtějí. Nechyběla ani plejáda komentářů označujících Čižinského za homofoba a "konzervu". Vznikly i jízlivé vtípky na starostův účet.

Situaci nepomohlo ani to, že se sám Jan Čižinský k celé věci nejprve nevyjadřoval. Místo něj se vše pokusila uklidnit známá česká producentka a další přední tvář iniciativy Praha sobě Hana Třeštíková. Je třeba říct, že to udělala hodně neobratně a pod jejím vysvětlujícím facebookovým statusem se objevila další série kritických komentářů pobouřených občanů.

Sám Čižinský se nakonec vyjádřil až v neděli večer, a to navíc ne plně veřejně na svém facebookovém účtu, ale ve facebookové skupině sdružující příznivce hnutí. Celou věc označil za nedorozumění a poněkud lacině tvrdil, že mu šlo především o děti a v návrhu žádný útok vůči sexuálním menšinám nezaznamenal. Nakonec podpořil dnes již zašlý stereotyp o lidovcích a otočil. Prohlásil tak, že pro tento návrh, který sám podepsal, mimochodem společně s kontroverzními poslanci jako Václav Klaus ml. a Jaroslav Foldyna, proti kterým se sám ostře vymezuje, rozhodně v parlamentu hlasovat nebude.

Přetvářka, nebo nezodpovědnost?

Je třeba říct, že si tímto vyjádřením situaci vážně moc neulehčil. Nabízí se teď totiž pouze dvě vysvětlení a ani jedno není pro Čižinského moc lichotivé. Buď Jan Čižinský bezostyšně lže a vymlouvá se. Prostě se rozhodl překonat své konzervativní názory a otočit čistě z praktických důvodů, aby si zachránil přízeň pražských voličů a dostal se s hnutím Praha sobě na magistrát.

Nebo je Jan Čižinský upřímný, ale značně nezodpovědný politik, který se bez zamyšlení podepíše pod něco tak závažného, jako je návrh na úpravu ústavního zákona, aniž by se s ním pořádně seznámil. To je upřímně něco dost nepříjemného, především ve stínu toho, že se takový člověk, který v tomto ohledu není schopný zodpovědného přístupu, chce ucházet o post pražského primátora.

Ve výsledku těžko říct, jestli je pro sdružení Praha sobě horší mít ve vedení přetvařující se konzervu, nebo nezodpovědného moulu. Musíme si počkat, jak se dokáží Pražané přes tento výrazný přešlap, který trochu připomíná obdobnou aféru kolem prezidentského kandidáta Pavla Fischera, přenést a zda se tak hnutí vůbec povede dosáhnout na oněch sto tisíc podpisů.