V USA začaly v reakci na rozhodnutí nejvyššího soudu zavírat potratové kliniky

Asi polovina z 50 amerických států pravděpodobně po přelomovém výroku nejvyšší americké soudní instance zavede nová omezení nebo zákazy potratů, uvedla britská stanice BBC. V některých státech přitom začal zákaz interrupcí již platit.

Celostátní právo na potrat pocházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973. Jeho zrušení znamená, že rozhodování o interrupcích bude od nynějška v režii jednotlivých států. Prezident Joe Biden označil páteční rozhodnutí soudu za tragický omyl, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ho nazvala šokujícím.

V Arkansasu, kde okamžitě vstoupil v účinnost dříve přijatý zákaz, se dveře potratové kliniky Little Rock uzavřely bezprostředně poté, co bylo rozhodnutí nejvyšší americké soudní instance zveřejněno na internetu.

Zaměstnanci centra obvolali ženy, aby jim oznámili, že jejich naplánované návštěvy u lékaře se ruší, zatímco před zařízením se radovali protipotratoví aktivisté a pokřikovali na přítomné klienty a klientky, kteří o rozhodnutí ještě nevěděli, popsala BCC.

Také v New Orleansu v Louisianě, kde začal rozhodnutím nejvyššího soudu automaticky platit zákon zakazující potraty, se uzavřela jediná ze tří louisianských potratových klinik, Women's Health Care Centre.

Millions of Americans will soon find themselves in abortion deserts, meaning they will have to travel hundreds or thousands of miles to access the medical procedure https://t.co/eniI28kmfi