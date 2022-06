Při pokusu dostat se do španělské enklávy zemřelo 18 migrantů z Afriky

Podle agentury AFP o tom informovaly marocké úřady. Předchozí bilance marockého ministerstva vnitra hovořila o smrti pěti migrantů na hranicích.

Překonat dvojitou bariéru a šestimetrový plot na hranicích Mellily se v pátek navzdory rozsáhlé přítomnosti španělské i marocké policie pokusilo překonat na 2000 migrantů. Asi 130 z nich uspělo.

Kvůli obrovské tlačenici u hraniční bariéry ale podle prvních zpráv zemřelo pět lidí kvůli ušlapání nebo udušení, popřípadě kvůli pádu z výšky.

Dalších 13 osob pak později v pátek podlehlo zraněným, uvedly v prohlášení úřady marocké provincie Nador. Zranění podle původní bilance utrpělo 76 migrantů a 140 marockých policistů.

Migranti se shromáždili u hranic španělské enklávy brzy ráno. Muži ve skupinách vylézali na střechu kontrolního stanoviště, odkud přestřihávali drátěný plot kleštěmi a pokračovali dál, uvedla agentura Reuters.

Záběry ze sociálních sítí zachycují radující se migranty, kterým se povedlo dostat na území Španělska. Zastoupení španělské vlády v Melille označilo tento ilegální přechod hranice za „perfektně organizovaný a násilný“.

Around 2,000 migrants tried to storm the border fence around the Spanish territory of Melilla in North Africa on Friday, in a violent-two hour skirmish with officers during which 18 migrants were killed https://t.co/QzUIVV9G4C