Federální soud nařídil Texasu zastavit platnost protipotratového zákona

Federální soudce Robert Pitman ve středu nařídil americkému státu Texas pozastavit platnost přísného zákona zakazujícího většinu potratů, který vešel v platnost v září.

V odůvodnění verdiktu, dlouhém 113 stran, soudce uvedl, že republikánští zákonodárci v Texasu vytvořili bezprecedentní systém, který pacientkám upírá jejich ústavní právo na potrat. Stát Texas se proti rozhodnutí odvolal.

Republikánský zákon

V Texasu 1. září začal platit zákon, který zakazuje provádět všechny potraty od okamžiku, kdy lze zachytit srdeční tep embrya. To ve většině případů znamená zhruba od šestého týdne těhotenství. Velká část žen v takto rané fázi těhotenství ještě ani neví, že je těhotná. Výjimku nemají ani případy incestu a znásilnění.

Podobně zaměřené zákony v posledních letech přijala řada republikány ovládaných států, zrušily je však soudy s odkazem na rozhodnutí nejvyššího soudu v případu Roeová versus Wade z roku 1973, které de facto povolilo potraty v celých USA.

Texaský zákon nicméně přistupuje k zákazu interrupcí novým způsobem, jehož ústavnost americké soudy dosud neposuzovaly. Zakazuje vymáhat zákaz státním úřadům, namísto toho však dává možnost všem soukromým osobám v USA podat žalobu na kohokoliv, kdo při provádění potratu napomáhal, ať už na lékaře, zdravotní sestry, nebo i řidiče, který ženu dovezl do potratové kliniky. Zákon přitom žalujícím dává možnost žádat o náhrady soudních výloh a k tomu odškodnění ve výši nejméně 10 000 dolarů (220 000 korun).

Zákon vstoupil v platnost i přes stížnosti organizací hájících práva na umělé přerušení těhotenství, které žádaly o zablokování normy nejvyšší soud. Ten však jejich žádost svým velmi kontroverzním rozhodnutím odmítl. Nezabýval se nicméně tím, zda je samotný zákon a jeho nezvyklý mechanismus fungování v souladu s ústavou. Americké ministerstvo spravedlnosti pak v polovině září požádalo federální soud, aby dočasně zablokoval možnost vymáhat tento texaský zákon o ukončení těhotenství.

Ministerstvo již dříve sporný zákon napadlo soudně, právní bitva však může trvat měsíce. Federální vláda proto požádala, aby soud do té doby zákon dočasně zneplatnil, což byl výrazně rychlejší proces.

Verdikt federálního soudu sice platnost zákona pozastavil, lékaři ale tyto zákroky nejspíš nezačnou ihned znovu provádět. Obávají se totiž, že bez trvalejší právní ochrany jim za provedení interrupce stále hrozí postih. Pokud by odvolací soud zablokování zákona zrušil, mohli by lékaři a další osoby čelit žalobám i za zákroky, které provedli v době, kdy byl zákon ještě dočasně zneplatněn, poznamenává list The New York Times.

„Vítězství pro ženy v Texasu.“

Rozhodnutí soudce Pitmana dnes přivítal ministr spravedlnosti Merrick Garland, podle nějž se jedná o „vítězství pro ženy v Texasu a vládu práva“. „Hlavní zodpovědností ministerstva spravedlnosti je bránit ústavu. Budeme nadále bránit ústavou daná práva proti všem, kteří se je snaží podrývat,“ dodal.

Proti zákonu se několikrát postavil také americký prezident Joe Biden a opakovaně proti němu demonstrovaly tisíce žen na různých místech Spojených států.

O texaský zákon se v příštích týdnech povedou bitvy u federálních i státních soudů. List The New York Times přitom poznamenává, že pokud by normu některý z odvolacích soudů prohlásil za ústavní, nemusela by se kauza ani dostat k nejvyššímu soudu, jenž by v takovém případě mohl odmítnout se kauzou zabývat.

Takový vývoj by zřejmě vedl k přijímání podobných zákonů v dalších konzervativně laděných státech USA. Poskytl by totiž odpůrcům potratů způsob, jak potraty zakázat bez nutnosti napadat rozhodnutí Roeová versus Wade, o jehož zvrácení konzervativci usilují už několik desetiletí.

Tento význačný precedent přitom ještě letos čeká další test, nejvyšší soud začne v prosinci projednávat spor ohledně potratového zákona ve státu Mississippi, jehož cílem je právě zrušení rozhodnutí Roeová versus Wade. Podobné pokusy byly v minulosti neúspěšné, v soudu však za posledních několik let přibyli tři konzervativně ladění soudci a podle expertů je tak nyní výsledek sporu těžko předvídatelný.