Nejvyšší soud USA chystá návrh zrušení práva na potrat, naznačuje uniklý dokument

Americký prezident Joe Bidendnes uvedl, že neví, zda je uniklý návrh rozhodnutí nejvyššího soudu USA na zrušení práva na potrat pravý a zda odráží konečné stanovisko soudců.

Server Politico dříve informoval, že soudci hlasovali pro zrušení precedenčního rozsudku z roku 1973, kterým byly legalizovány potraty v celých Spojených státech. Podle agentury Reuters Biden dodal, že jeho administrativa je v takovém případě připravena bránit právo na interrupci.

„Věřím, že právo ženy na volbu je zásadní,“ uvedl Biden ve svém prohlášení. Pokud bude rozsudek v kauze známé jako Roeová versus Wade z roku 1973 zrušen, právo žen na potrat podle něj budou muset hájit volení představitelé.

„Bude na volených představitelích našeho národa na všech úrovních, aby chránili právo ženy na volbu. A bude na voličích, aby si v listopadu vybrali kandidáty, kteří jsou pro potraty,“ uvedl šéf Bílého domu.

VIDEO: Abortion rights supporters gathered outside the US Supreme Court in Washington hours after a stunning leak late Monday of a draft opinion that signals the institution may be poised to strike down the right to abortion pic.twitter.com/3fr9kwPTnq