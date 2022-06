Nejvyšší soud USA zrušil právo na potrat, rozhodovat budou jednotlivé státy

Americký nejvyšší soud dnes zrušil právo na potrat dané verdiktem starým skoro 50 let. Ženy v celých USA podle něj měly právo na interrupci zhruba do 23. týdne těhotenství.

To, že se nejvyšší soud, v němž nyní převažují konzervativní členové, rozhodl verdikt zrušit, se označuje za historický obrat. Neznamená sice, že budou interrupce automaticky považované za nelegální, ale rozhodování o nich bude na jednotlivých amerických státech. Podle agentury AP se dá očekávat, že možná až polovina z nich interrupce zakáže.

Celostátní právo na potrat dosud vycházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973. Podle AP nyní soud rozhodl v rozporu s vůlí většiny Američanů, kteří si podle průzkumů přejí, aby původní verdikt zůstal v platnosti.

Pro zrušení verdiktu se dnes vyslovilo pět konzervativních soudců, tři liberálové byli proti, Předseda soudu John Roberts se k většině nepřipojil. Uvedl, že není pro zrušení verdiktu Roeová v. Wade, ale podpořil by mississippský zákon zakazující potraty po 15. týdnu těhotenství.

To, že se soud chystá ochranu práva na potrat zrušit, naznačil únik předběžného stanoviska už v květnu. Soudce Samuel Alito v dnešním odůvodnění napsal, že soud je toho názoru, že verdikt Roeová v. Wade musí být zrušen.

„Ústava se nezmiňuje o potratu a žádné takové právo není chráněno žádným ústavním ustanovením,“ napsal Alito. Podle jeho výroku mají o problemtice potratů rozhodovat politické složky, nikoli soudy.

Se zrušením v devítičlenném soudu nesouhlasili tři liberální soudci Stephen Breyer, Sonia Sotomayorová a Elena Kaganová. Jsme zarmouceni kvůli milionům amerických žen, které dnes ztratily základní ústavní ochranu, napsali ve svém prohlášení.

Ministr spravedlnosti Merrick Garland oznámil, že jeho úřad využije veškeré prostředky, aby zajistil svobodu rozhodování ve věcech potomků a aby federální agentury mohly nadále poskytovat služby v tomto směru v rozsahu zaručeném federálním zákonem.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

„Toto rozhodnutí je ničivou ranou svobodě rozhodování o rodině v USA. Bude to mít okamžitý a nezvratný dopad na život lidí v celé zemi, přičemž důsledky budou pro různé skupiny odlišné. Největší tíhu pocítí lidé tmavé pleti a lidé s omezeným příjmem,“ uvedl Garland.

Také podle stanice CNN se rozhodnutí nejvyššího soudu dotkne především chudších rodin, v nichž ženy nebudou mít prostředky na to, aby vycestovaly kvůli interrupci do jiného státu.

The New York Times napsal, že se dá očekávat, že zhruba 20 amerických států, kde žije přes 26 milionů žen v produktivním věku, interrupce povolí. Jde zejména o státy na severovýchodě a na západním pobřeží.

Naopak 20 států na jihu USA a ve vnitrozemí potraty zakáže. V nichž žije něco přes 25 milionů žen, které mohou mít děti. U deseti států s 12 miliony žen v produktivním věku není jisté, jakou legislativu zvolí.

„Kruté rozhodnutí.“

Proti výroku nejvyššího soudu se vyslovila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, podle níž jde o „kruté rozhodnutí, které je šokující a srdcervoucí“. „Republikány kontrolovaný nejvyšší soud dnes splnil temný cíl republikánů připravit ženy o právo na vlastní rozhodnutí týkající se jejich zdraví a dětí... kvůli převaze republikánů v nejvyšším soudu jsou dnes americké ženy méně svobodné, než byly jejich matky,“ sdělila Pelosiová. Dodala, že demokraté budou nadále usilovat o to, aby se verdikt z roku 1973 stal zákonem.

Vůdce senátní republikánské menšiny Mitch McConnell naopak nejnovější verdikt uvítal. „Miliony Američanů strávily polovinu století modlitbami, pochody a prací směřující k dnešnímu historickému vítězství práva a nevinného života. Jsem hrdý, že jsem s nimi při té dlouhé pouti byl a sdílím dnes jejich radost,“ prohlásil McConnell.

Demokrat a bývalý prezident Barack Obama obvinil soud z útoku na „základní svobody milionů Američanek“. „Nejenom že dnes soud zvrátil historický precedens starý téměř 50 let, ale ponechal věc, která patří k nejosobnějším, na vůli politiků a ideologů,“ sdělil Obama.

Bývalý prezident Donald Trump rozhodnutí soudu ocenil. „Je to v souladu s ústavou a vrací právo tam, kde mělo už dlouho být. Myslím, že nakonec to bude fungovat pro všechny,“ prohlásil. Na otázku v rozhovoru s televizí Fox News, jak vidí vlastní roli v tomto rozhodnutí, protože sám jmenoval do nejvyššího soudu tři soudce, odpověděl: „Rozhodl Bůh.“

Dnešní verdikt kritizovala i newyorská guvernérka Kathy Hochulová. „Nejvyšší soud dnes omezil právo milionů Američanek bez ohledu na jejich zájem a co je důležitější, bez ohledu na jejich životy. Možnost přerušení těhotenství je základní lidské právo a v New Yorku zůstane dostupné a legální,“ napsala guvernérka ve svém tweetu.

Republikánská guvernérka Iowy Kim Reynoldsová naopak uvedla, že „jako guvernérka si neodpočine, dokud nebude zajištěna ochrana a respekt každému nenarozenému Iowanovi“.

Despite the U.S. Supreme Court’s decision to strike down the landmark federal abortion rights case Roe vs. Wade, access to abortion in California continues to be protected under state law.https://t.co/UK19Tt71oH — Los Angeles Times (@latimes) June 24, 2022

Průzkumy provedené po květnovém úniku soudního stanoviska ukázaly, že si 66 procent Američanů nepřeje, aby nejvyšší soud zrušil verdikt Roeová v. Wade.

V České republice je interrupce legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem kdykoli. Umělých přerušení těhotenství v Česku ubývá: v roce 2020, za který jsou poslední dostupná data, ženy v ČR podstoupily asi 16.900 potratů; o deset let dříve jich bylo téměř 24 000. Z evropských zemí platí absolutní zákaz potratů na Maltě či v Andoře.