Dnes je úterý 2. prosince 2025., Svátek má Blanka
V Holandsku ukázali prototyp elektroauta, které si opravíte sami

2. 12. 2025 – 9:23 | Magazín | Žanet Ka

Ilustrační obrázekzdroj: ChatGPT
Modulární panely karoserie, baterie rozdělená na malé bloky a jednoduchý přístup k elektronice. ARIA představuje nový způsob, jak přemýšlet o elektromobilech. Místo těžkých oprav v servisu nabízí jednoduchou údržbu a maximálně udržitelné řešení.

Studenti TU Eindhoven vyvinuli koncept auto ARIA, které má ukázat, že elektromobily mohou být opravitelné, modulární a ekologické zároveň. Baterie, karoserie i elektronika jsou navrženy jako samostatné moduly, takže když se něco porouchá, nejde celý vůz do šrotu, ale jen vadná část. Projekt má ambici inspirovat automobilky i evropské politiky k větší udržitelnosti.

Elektromobil, který opravíte v garáži

Studenti představili koncept malého městského elektromobilu, jehož hlavní předností není výkon nebo luxus, ale jednoduchost a opravitelnost. V době, kdy jsou moderní elektromobily čím dál složitější, s pevně zabudovanými bateriemi a elektronickými „černými skříňkami“, ARIA nabízí opačný přístup: každou část vozu lze samostatně demontovat, vyměnit nebo opravit.

Karoserie je sestavena z modulárních panelů, které se v případě poškození dají vyměnit za několik minut. Podobně je koncipovaná i baterie: místo jednoho těžkého bloku obsahuje šest separátních modulů, každý váží cca 12 kg. Pokud jeden ztratí kapacitu, stačí vyměnit modul, nikoli celý akumulátor.

K tomu studenti k ARIA vyvinuli diagnostickou aplikaci a dodali základní nářadí. Díky tomu mohou majitelé provádět běžnou údržbu a menší opravy sami, bez nutnosti specialisty. 

Technické parametry

ARIA není závodní elektromobil, jde o praktické městské auto. Podle tvůrců má kapacitu akumulátoru 12,96 kWh a v běžném městském provozu nabídne dojezd až 220 km, což je na tak malý vůz velmi nadstandardní. Maximální rychlost je 90 km/h, a celková hmotnost s bateriemi kolem 650 kg.

Takové parametry dělají z ARIA ideální nástroj pro každodenní přesuny po městě- krátké cesty, nákupy, rychlé pochůzky. A protože je lehké a modulární, je výrazně šetrnější vůči životnímu prostředí než běžná auta s velkými bateriemi a hutnou konstrukcí.

Proč je ARIA zároveň výzva pro automobilový průmysl i Evropu

Tým studentů uvádí, že ARIA má sloužit jako výzva pro automobilky, pro politiky, pro všechny, kdo rozhodují o podobě dopravy. Tvrdí totiž, že současné trendy, tedy baterie pevně zabudované v karoserii, proprietární díly, drahé servisy, jsou proti logice udržitelnosti. ARIA ukazuje, že to jde i jinak: modulárně, otevřeně.  Projekt tak navazuje na směr, který podporuje také evropská legislativa s důrazem na právo na opravu a udržitelnost. Však i auto-magazíny a odborné weby píší, že ARIA je „auto pro kutily“, tedy pro ty, kdo nechtějí být závislí na servisech.

Co zůstává ve hvězdách

Je důležité mít na paměti, že ARIA je zatím jen konceptem, nikoli připraveným sériovým vozem. Auto nebude skladem; jeho účel je primárně demonstrační a ideový. 

Ale i tak ukazuje cestu, kterou by se mohla ubírat automobilová budoucnost: lehká konstrukce, modulární díly, přístupnost servisu, dlouhověkost, menší ekologická stopa. Pro nás jako řidiče i jako obyvatele planety je to inspirace, že ekologie a praktická mobilita nemusí stát proti sobě.

Tagy:
ekologie doprava auto moto elektromobilita
Zdroje:
auto-motor-und-sport.de, futurezone.at, tuecomotive.nl
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

