Od sci-fi k realitě: létající taxi vstupují do čínského vzdušného prostoru
26. 11. 2025 – 13:00 | Magazín | Žanet Ka
Nízko nad městy se v Číně začínají objevovat první autonomní stroje připomínající kapsle z budoucnosti. Ambice jsou vysoké: vyhlídkové lety, doručovací drony i létající taxi. Jenže velké sny zatím narážejí na technické limity, bezpečnostní incidenty a složitou regulaci.
V Číně se začíná rýsovat dopravní budoucnost, která ještě nedávno patřila spíš do sci-fi filmů. Nad městy se zvedají autonomní létající stroje, drony doručují jídlo a vzniká zcela nový sektor, tzv. nízkoletová ekonomika. Ačkoli ambice jsou ohromné, realita přináší řadu překážek: od krátké výdrže baterií až po složité povolovací procesy, které brzdí rychlý rozvoj.
Budoucnost startuje v Kantonu
V přístavním Guangzhou vzlétají strojky připomínající malé kapsle- autonomní eVTOLy společnosti EHang. Jsou navrženy tak, aby vezly pasažéry bez pilota, tiše a nízko nad městem. Zatím jde především o vyhlídkové lety, ale ambicí je postupně vytvořit síť městských aerotaxi. V sousedním Shenzhenu už mezitím běžně létají doručovací drony. Pro místní obyvatele to není žádná atrakce, ale součást každodenního života, podobně jako elektrické skútry či robotické rozvozy.
Čína označuje prostor do výšky 1 000 metrů jako nízkoletovou ekonomiku“ a chce, aby se stal zásadním pilířem moderní mobility. Už dnes představuje trh o hodnotě 506 miliard jüanů (zhruba 70 miliard dolarů) a do roku 2035 by mohl vyrůst až sedminásobně.
Velké plány, malé baterie
Technologický optimismus ale brzdí fyzikální limity. Současné létající stroje dokáží ve vzduchu vydržet jen 20 až 30 minut, což je dané kapacitou baterií. Pro využití ve městě, natož pro masové taxi služby, je to málo. Do toho přicházejí i první incidenty. Společnost XPENG například hlásila kolizi dvou svých testovacích strojů a samovznícení jednoho prototypu. I když jde o zkušební provoz, podobné události přitahují pozornost regulátorů i veřejnosti.
A pak je tu snad největší překážka: vzdušný prostor. Do roku 2023 byla komerčním účelům otevřená méně než třetina nízkých letových zón. To znamená, že většina měst je z hlediska provozu dronů a eVTOLů stále omezená.
Regulace se probouzí
Čína reaguje poměrně rychle. Připravuje novelizaci leteckého zákona, který by měl vůbec poprvé obsahovat jasná pravidla pro civilní provoz „létajících vozidel“. Provincie Guangdong už staví první malé terminály pro eVTOL stroje, plánují se pilotní oblasti pro turistické lety a města dostávají pokyn zjednodušit povolovací procesy.
Ambicí je propojit mobilitu na zemi s oblohou: silnice, drony, autonomní taxi- vše jako součást jedné dopravní sítě.
Co to znamená pro běžného člověka
Pokud se Číně podaří překonat technické limity, může se stát, že jednou budeme létat nad dopravní zácpou podobně samozřejmě, jako dnes nasedáme do taxíku. Tento trend může proměnit nejen mobilitu, ale i urbanismus, způsob doručování zboží nebo každodenní dojíždění. Zatím je ale realita střídmá. Technologie se teprve učí spolehlivosti, regulace dohání rychlost inovací a před masovým provozem je ještě dlouhá cesta.
Čína ukazuje, jak může vypadat budoucnost letecké mobility: rychlá, autonomní a nízko nad městy. Ale stejně tak ukazuje i to, že skutečná změna nepřichází jedním vzletem. Vyžaduje roky testování, bezpečnostních prověrek a trpělivosti.