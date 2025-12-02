Předvánoční zázrak v Kauflandu? Tyhle věci cenově spadly o polovinu
2. 12. 2025 – 9:34 | Zprávy | Anna Pecena
Překvapivé zlevnění od 3. 12. do 9. 12. 2025 zasahuje potraviny, alkohol i drogerii a některé slevy působí, jako by se obchod rozhodl ignorovat běžné předvánoční zdražování.
Kaufland vypustil do oběhu svůj předvánoční leták a letos to nevypadá na obyčejné cenové ladění. Spíš jako by si obchodní řetězec řekl, že domácnostem nadělí dárky dřív, než stihne dorazit první sníh. Vybrali jsme největší cenové pecky, které mohou českým rodinám před Vánoci výrazně ulevit od utrácení.
Vánoce levnější, než by kdo čekal
Základní položky, které běžně v prosinci rostou, tentokrát padají nevídaným tempem. Mandarinky v plechovce spadly z 25,90 na 16,90. Oblíbená Fidorka míří dolů na 7,90, což je cena, která vypadá jako návrat o dekádu zpět. Masové nákupy pak rozbíjí vepřová krkovice bez kosti – místo 199,90 jen 99,90. To je propad, který rozhodně stojí za zmínku.
S výrazným poklesem přichází i pomelo, které po dlouhé době potěší cenou 23,90. A kdo se chystá zásobit také nápoje, může sáhnout po multipacku Pilsneru, kde jedna láhev vychází na 25,87, případně po vodce B42, která padla ze 214,90 na 138,90.
Mlékárenské a sýrové slevy: největší tlak na ceny
Smetanito Giga padá ze 71,90 na 37,90. Kunín tvaroh je za 21,90. A Tilster sýr má slevu 44 procent, takže ho pořídíte za 26,90. Produkty, které běžně tvoří základ vánočního pečení a chlebíčků, se dostaly do cenové roviny, jaká tu dlouho nebyla.
Pokud jde o odlehčení sváteční tabule, potěší i Horácký sýr za 19,90 nebo pomazánka Varmuža s tuňákem za 17,90. Výběr je široký a ceny padají rovnoměrně napříč kategoriemi.
Sladkosti, pití a úklid: zlevňuje vše, co se v prosinci normálně prodraží
Studentská pečeť stojí 54,90. Nimm2 želé bonbony jen 10,90. To se v předvánoční době moc často nevidí. K tomu levná Dobrá voda za 11,90 nebo Kofola za 24,90, což z rodinného nákupu dělá příjemnější záležitost.
Ani drogerie nezůstala pozadu. Coccolino za 199,90 či Finish tablety za 249,90 jsou ceny, které ještě před pár měsíci vypadaly nereálně. Před Vánoci, kdy domácnosti běží na plné obrátky, jde o vítané ulehčení.
Shrnutí? Kaufland posílá předvánoční trh do kolen. Pokud chcete zásobit kuchyni, spižírnu i koupelnu bez dramatických výdajů, tento týden je ideální doba. Leták od 3. do 9. prosince nabízí jednu z nejagresivnějších slevových vln roku a mnoho položek se nebude opakovat.