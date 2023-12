Aktualizováno: V Bruselu začal dvoudenní summit EU, který bude hledat podporu pro Ukrajinu

Unijní představitelé se snažili maďarského premiéra přesvědčit ke změně názorů ještě před zahájením summitu a ráno se s ním setkali předseda Evropské rady Charles Michel, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz.

S předsedou Evropské rady si ještě ve středu večer telefonoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „ Před summitem EU jsme diskutovali o jeho očekávaných výsledcích v souvislosti s Ukrajinou, které musí ukázat neochvějnou podporu (Kyjevu) a jednotu EU,“ napsal na sociální síti X Zelenskyj. „Obojí je potřeba k posílení odolnosti Ukrajiny v boji proti ruské agresi a na cestě ke členství v EU,“ dodal.

