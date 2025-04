TikTok ji stál svobodu: Poznámka o Ježíšovi poslala influencerku do vězení

Krátké video, dlouhý trest. TikToková hvězda Ratu Thalisa dostala téměř tři roky vězení za výrok o Ježíši, který podle soudu narušil náboženskou harmonii.

Ratu Thalisa, transgender žena muslimského vyznání a populární osobnost na sociálních sítích s téměř 450 000 sledujícími na TikToku, byla nedávno odsouzena k trestu dva roky a deset měsíců vězení. Soud v městě Medan na indonéském ostrově Sumatra ji shledal vinnou z šíření nenávistných projevů proti křesťanství, narušení veřejného pořádku a ohrožení náboženské harmonie. Kontroverzi vyvolal TikTok, ve kterém Thalisa reagovala na komentář, jenž jí vytýkal, že by si měla ostříhat vlasy, aby vypadala více jako muž. Odpověděla tím, že podržela obrázek Ježíše Krista a řekla: „Neměl bys vypadat jako žena. Měl by ses ostříhat, abys vypadal jako jeho otec.“ Krátce poté na ni pět křesťanských organizací podalo stížnost s obviněním z rouhání.

Kromě trestu odnětí svobody musí Thalisa zaplatit pokutu ve výši přibližně 6 200 dolarů. Prokuratura ale s rozsudkem spokojená není – žádala totiž alespoň čtyřletý trest a proti rozhodnutí se okamžitě odvolala. Celý případ vyvolal vlnu kritiky ze strany lidskoprávních organizací. Amnesty International označila rozsudek za „šokující útok na svobodu projevu“. „Ačkoliv by Indonésie měla zakazovat skutečné podněcování k náboženské nenávisti, výrok Ratu Thalisy tuto hranici zdaleka nepřekročil,“ uvedl ředitel indonéské pobočky Amnesty Usman Hamid.

Thalisa byla obviněna podle indonéského zákona o elektronických informacích a transakcích (EIT), který je v zemi dlouhodobě kritizován jako nástroj pro umlčování hlasů, jež se vládě nebo náboženským autoritám nehodí do krámu. V roce 2023 například dostala muslimská žena dva roky vězení za to, že pronesla tradiční muslimský pozdrav před jídlem, které obsahovalo vepřové. O rok později byl další TikToker zatčen za kvíz, ve kterém se ptal dětí, která zvířata umí číst Korán. Zdá se, že Thalisa není výjimkou, ale jen další obětí represivního systému, který se stále častěji obrací proti svobodě projevu. A v jejím případě to vypadá, že ji za mřížemi chtějí mít za každou cenu.