Drama? V žádném případě. Slavný podnikatel prozradil, jak má s manželkou vyřešený majetek

Důvěřuj, ale prověřuj, říká se. A kdyby v soukromém životě známého podnikatele došlo k jakékoliv krizi, majetek a finance se řešit nebudou.

Úspěšný podnikatel, investor, ale i moderátor a producent. Miroslav Hejda je muž mnoha talentů, kterému to šlape i doma v rodině – s manželkou Zorkou je spokojeně ženatý už 12 let.

Miroslav dorazil do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz, kde prozradil, že i kdyby nakrásně jednou místo jasné oblohy přišlo zataženo a pár by se musel poprat s krizí, ať už ve vztahové, či podnikatelské rovině, drama se konat nebude, protože jsou s manželkou navzájem chráněni předmanželskou smlouvou.

Primární důvod smlouvy ale podle Miroslava není pojistka proti rozvodovým tahanicím. Jedná se naopak o ochranu manželky před možným nezdarem manželova podnikání: „My jsme se Zorkou v tomhle oddělená jednotka, protože jsem nechtěl ovlivňovat rodinu, kterou tvoříme,“ řekl Miroslav.

„Ty investice nemusí vždycky fungovat. A když by se nedej bože něco stalo, tak přece nezatáhneš svoji ženu do toho, že sis vzal ještě její peníze a někam jsi je proinvestoval a ještě to nedopadlo dobře,“ načrtl pak černý scénář, proti kterému jeho manželku chrání zmiňovaná smlouva.

„Moji rodiče se tenkrát rozváděli, takže nějaké nepříjemnosti kolem toho byly a už jsem to vnímal. Říkal jsem si, že to, že se dva lidi mají rádi, je skvělá věc, ale ještě to neznamená, že až se budou mít méně rádi, tak že to začne dělit majetky a dělat nějaké zlo,“ přemítal prozíravě.