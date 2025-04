Pod hřištěm ležely desítky těl. Co odhalila obyčejná rekonstrukce parku?

Pod obyčejným hřištěm čekal neobyčejný nález. Dělníci narazili na kostry mužů, kteří zemřeli brutální smrtí – a stopy vedou hluboko do dávné historie.

Co mělo být jen běžné kopání na hřišti, se proměnilo v noční můru. Pod trávníkem ve vídeňské čtvrti Simmering ležel masový hrob – plný mrtvých římských vojáků! Odborníci teď mluví o nejděsivějším nálezu římské éry ve střední Evropě. Stavební dělníci objevili kostry náhodou. Jenže co vypadalo jako běžný nález, se proměnilo v horor: přes 130 těl mladých mužů, všichni mrtví, všichni zabiti brutálním způsobem. A podle archeologů jich tam původně mohlo být až 150.

Každý z nich měl smrtelné zranění. Někteří rozsekaní. Jiní probodnutí. Všichni zapomenutí. Až dosud. Muži byli v perfektní kondici, ve věku mezi 20 a 30 lety – vojáci římské armády, kteří padli někdy kolem roku 90 n. l. Radiokarbonové testy, římské helmy, dýky a hřebíky z vojenské obuvi to potvrdily. Ale něco tu nesedí: Římané své mrtvé obvykle spalovali. Tady? Těla naházená do jam jako odpad. Rychle. Beze cti. Beze jmen. Co se tehdy stalo? Historici spekulují: mohl to být výsledek germánského útoku při dunajských válkách? Víme, že v roce 92 n. l. byla údajně celá legie zmasakrována. A co když právě tady, pod dnešní Vídní, končili muži, kteří nikdy nedostali šanci bojovat až do konce?

zdroj: Profimedia.cz

„Nikde jinde jsme nic podobného neviděli. Každá kostra má stopy násilí, smrtelných ran. Je to, jako by je někdo nemilosrdně zlikvidoval,“ říká Michaela Binderová, vedoucí vykopávek.

Zatím nevíme, kdo přesně je zabil. Ani proč. Ale jedno je jisté: na tomhle místě došlo k něčemu strašnému. K něčemu, co mělo být navždy pohřbeno. Doslova. Místo, kde dnes lidé kopou do míče, bylo kdysi svědkem krvavé řeže. A s tímto nálezem se začíná odkrývat temná stránka historie, o které se učebnice dosud nezmiňovaly.